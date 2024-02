Trentino: a Madonna di Campiglio il fiabesco Carnevale Asburgico

Dall’11 al 16 febbraio la località si trasforma in un set, un palcoscenico in cui tutti possono essere attori e immergersi nella storia. Si viaggia nel tempo ammirando il passaggio di dame e ussari a cavallo, sciando con ufficiali in alta uniforme. Il culmine è il ballo in maschera con la Corte Asburgica al gran completo.

Sissi e l’Imperatore Per una settimana Madonna di Campiglio si popola di dame in abiti sontuosi e cavalieri dai baffi a manubrio un quadro vivente e colorato di personaggi che riportano indietro le lancette del tempo. La località trentina torna ad essere meta turistica della corte viennese all’epoca di Elisabetta di Baviera - l’indimenticata Principessa Sissi - e Franz Joseph. L’appuntamento è con il Carnevale Asburgico, dall’11 al 16 febbraio una grande rievocazione storica collettiva, un rito irrinunciabile per gli abitanti e i turisti. Nel centro cittadino, presso i rifugi e perfino sulle piste da sci prende vita una storia che è entrata nell’immaginario popolare, quella di una principessa che - un secolo prima di Lady Diana - seppe conquistare le folle e le cronache mondane.





Sfarzoso corteo In una settimana fitta di appuntamenti, sono tre i momenti cardine della manifestazione innanzitutto il corteo inaugurale, l’11 febbraio numerosi figuranti in scena, uno sfarzoso corteo di carrozze accolto da due ali di folla. I calessi tirati da pariglie di cavalli aprono la strada alla carrozza imperiale, che trasporta la coppia più attesa Francesco Giuseppe e la Principessa Sissi, di ritorno a Madonna di Campiglio. Questa celebrazione è infatti la rievocazione di un fatto storico nel 1889 Elisabetta di Baviera soggiornò a Madonna di Campiglio, e rimase molto colpita sia dall’accoglienza ricevuta che dai paesaggi da sogno, incorniciati dalle Dolomiti. Convinse il marito a tornare nel 1894 l’arrivo della coppia imperiale fu salutato da 33 colpi a salve sparati dalle batterie di cannone, ma soprattutto da una popolazione in festa. Lo stesso entusiasmo circonda il Carnevale Asburgico, che a distanza di 130 anni esatti, il prossimo febbraio, trasforma in palcoscenico tutta Madonna di Campiglio.



La sciata asburgica Compreso il comprensorio sciistico un altro momento clou della festa è la Sciata Asburgica, su prenotazione, un’esperienza unica nel suo genere. Si possono noleggiare costumi d’epoca per scendere con gli sci insieme alla coppia imperiale, alle dame di compagnia, ai membri della corte e ai maestri di sci. Tra ampie gonne, colbacchi e giacche con alamari, le piste si animano di colori e magia. Nei giorni successivi non mancano sfilate colorate, rappresentazioni teatrali e momenti dedicati ai bambini, oltre ad approfondimenti storici.