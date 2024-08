A Bienno in Valle Camonica, per la Mostra Mercato dell’artigianato

RISPETTO PER LE TRADIZIONI - Un vortice di opere d’arte, installazioni, prodotti artigianali, spettacoli, musica ed antichi mestieri anche quest’anno ammalierà gli oltre 230.000 visitatori, che riempiranno le vie ricche di storia e di bellezza. La creatività degli artigiani si accompagna al fruscio dell’acqua, che scroscia dalle fontane e che scorre sinuosa lungo il Vaso Re, muovendo le ruote del mulino che macina la farina e del maglio che lavora il ferro. Il 2024 vede come tematica principale il rispetto delle tradizioni e delle radici culturali e artistiche di Mostra Mercato, ovvero di quest’evento sinergico tra la comunità intera, all’insegna della collaborazione e promozione culturale - turistica ed economica di Bienno: una vetrina d’eccezione per l’intera Valle Camonica e la provincia di Brescia. Orari: feriali h.17-24 - festivi h.10-24 - sabato 24 agosto h.17-24 - sabato 31 agosto h.14-24.



Per maggiori informazioni: www.mostramercatobienno.it