Bellaria Igea Marina: tanti appuntamenti in vista dell'estate

Non a caso il claim scelto per la stagione 2024 è “Forever BIM”, ovvero “Bellaria Igea Marina per sempre”. Da maggio alla fine dell’estate gli appuntamenti si susseguono senza soluzione di continuità, con un ventaglio di iniziative per tutti.

IL CINEMA Si comincia all’inizio di maggio con “BFF – Bellaria Film Festival”: da mercoledì 8 a domenica 12 maggio, in cui Bellaria celebra il cinema indipendente. Da non perdere, il 17 e il 18 maggio, “Starcon Italia”, la convention di fantascienza più grande d’Italia, presso il Palazzo del Turismo (Via L. Da Vinci 8). Il cinema è protagonista anche a fine mese: il 31 maggio ritorna infatti, a grande richiesta, l’attesissimo appuntamento con “Un Mare di Cinema”, il drive in nautico giunto alla sua terza edizione: una serata in cui ci si gode il cinema in modo alternativo, assistendo in mare aperto alla proiezione di un film, cullati dalle onde di una barca. Il film scelto per l’edizione di quest’anno è, in anteprima nazionale, il docufilm di Fabio Concato “Altro di Me”. La proiezione è su un maxischermo ospitato su un’imbarcazione, mentre gli spettatori sono comodamente sistemati su barche messe gratuitamente messe a loro disposizione. Il film comincia alle ore 21.00 e l’imbarco è al porto canale alle 20.30. Per partecipare occorre prenotarsi scrivendo a: eventi@fondazioneverdeblu.org. Fabio Concato è inoltre protagonista del concerto in programma la sera successiva, sabato 1° giugno, sempre presso il porto canale, in Piazzale Capitaneria di Porto (ore 21.15).

Leggi Anche Emilia: l’incanto silenzioso di 10 armoniosi chiostri

LA MUSICA La Romagna è musica e ballo: ecco allora l’appuntamento tradizionale con “La Borgata che danza”, Festival di strada di musiche tradizionali dell’Emilia-Romagna che anima il quartiere della Borgata Vecchia nel weekend dal 24 al 26 maggio, con momenti di spettacolo e convivialità, tra balli, canti, musiche popolari, street food e piatti della tradizione, momenti laboratoriali e culturali. Inoltre, dal 27 al 30 giugno, è in programma presso il Palacongressi il prestigioso “14° European Tango & Festival”, con in pista tanti e talentuosi tangueri. Altri concerti sono previsti più avanti nel corso dei mesi di luglio e agosto.

BAMBINI (DA 0 A 99 ANNI!) Giugno è, per eccellenza, il mese dedicato ai più piccoli: per loro c’è “La Settimana dei Bambini”, in programma da domenica 9 a domenica 16 giugno con eventi diffusi in tutta la città e lungo le spiagge, Da segnare in agenda anche il fine settimana successivo, da venerdì 14 a domenica 16 giugno, con “Mattoncini a Bellaria Igea Marina”, la kermesse ospitata presso le sale del Palazzo del Turismo (Via L. Da Vinci 8) con esposizione di collezioni e opere originali realizzate con mattoncini LEGO®” a cura di RomagnaLUG. L’appuntamento con la comicità, per grandi e piccini è protagonista in tutti i week end dell’estate, a partire dal 25 giugno fino al 27 agosto, con gli appuntamenti settimanali del martedì sera, con “Bellaria Comics Festival”: comici e cabarettisti si scatenano per divertire il pubblico di tutte le età presso il palco di Piazzale Perugia.

Leggi Anche Liguria per i bimbi, tra scienza, delfini e avventura

PER TUTTA L’ESTATE Man mano che la stagione entra nel vivo gli appuntenti continuano senza sosta per la gioia dei vacanzieri: per ora ricordiamo solo, nel mese di luglio, le rassegne e gli appuntamenti di meditazione e relax de “I Suoni del Sole”, con diverse discipline olistiche da praticare all’alba in riva al mare (dal 1 luglio al 30 agosto, per info: +39 339 7458722 ), le mostre d’arte, pittura, scultura e fotografia, gli eventi della Notte Rosa (5–7 luglio), lo spettacolo piro-musicale alla vigilia di Ferragosto e l’appuntamento con “Onde di Vino”, con il percorso enologico in programma al porto canale il 13 e 14 agosto. E per chiudere in allegria, non si deve dimenticare il Concorso “Miss Mamma Italiana 2024”, in calendario dal 13 al 15 settembre in concomitanza con la tradizionale “Festa della piadina”, e la terza edizione di “Rumore BIM Festival 2024”, il contest dedicato a Raffaella Carrà riservato ai giovanissimi talenti canori e ballerini di domani, in lizza per la vittoria dal 24 al 27 ottobre, con la Finalissima Nazionale.



Tutte le informazioni e aggiornamenti sugli eventi in programma sono consultabili sul portale www.bellariaigeamarina.org.