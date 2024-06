Bellaria Igea Marina: una settimana tutta dedicata ai bambini

Prende il via a Bellaria Igea Marina la Settimana dei bambini, l’evento diffuso che dal 9 al 16 giugno e per un’intera settimana anima la città e le sue spiagge con tanti appuntamenti a misura di bambino e per il divertimento dell’intera famiglia. Un format di successo, che ogni estate trasforma Bellaria Igea Marina in un coinvolgente contenitore di momenti di allegria con giochi, musica, spettacolo e intrattenimento. Tutti gli eventi in programma sono gratuiti.