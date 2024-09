Langhe, Monferrato e Roero: un autunno da non perdere

AME L’AMEL - Sua maestà il Miele è il protagonista del Festival dei Mieli che ogni anno si tiene per le vie del centro di Sommariva Bosco, dove saranno presenti espositori, produttori e artigiani del gusto tutti accomunati dalla passione per l’eccellenza e la unicità di questo prodotto e desiderosi di farne conoscere le caratteristiche al pubblico. 19-22 settembre.



BRA’S - Il nome completo di questo appuntamento è il Festival della Salsiccia, del Formaggio, del Pane e del Riso di Bra: un evento nato per celebrare la Salsiccia di Bra e le eccellenze locali braidesi che possiamo con ogni diritto definire goloso. BRA’s è organizzato con cadenza biennale in alternanza a Cheese, la fiera internazionale del formaggio che ha già reso Bra famosa in tutto il mondo. L’evento, sempre più ampio e ambizioso, si propone, fin dalla nascita, di rendere alla portata di tutti l’alta cucina degli chef stellati, in un clima spensierato e affascinante di festa e condivisione di sapori ed emozioni. Saranno ben sette gli chef stellati che BRA’S potrà calare dal proprio mazzo in un’edizione che si prevede già essere da record. Quattro giorni di qualità altissima nel segno delle eccellenze braidesi in una Bra vestita di leggerezza e allegria con allestimenti onirici, elementi teatrali, colorate scenografie d’antan, animazioni e intrattenimenti musicali di street band, arte circense e concerti. 19-22 settembre.



ORSOLINA 28 - La fondazione Orsolina 28 nasce per promuovere il futuro delle arti performative e trasformarle in fattore di sviluppo sociale e crescita per il territorio. Un’oasi di pace immersa tra i vigneti che permette ad artisti internazionali di sviluppare le proprie arti e dare vita a nuove creazioni. La struttura oltre ad accogliere gli artisti e offrire loro gli spazi necessari per il loro processo creativo, dispone di un palcoscenico all’aperto, unico nel suo genere, la cui scenografia è il territorio stesso del Monferrato, dove è possibile assistere alle performance del calendario che ogni anno propone la direzione artistica di Orsolina 28. 5, 12, 20 ottobre.



BARBERA FISH FESTIVAL DI AGLIANO - Un connubio delizioso per il palato è il focus di questo appuntamento: il vino Barbera e il merluzzo di Norvegia che ad Agliano ha trovato una nuova ed accogliente casa grazie alla piccola comunità di cittadini norvegesi che hanno scelto il borgo piemontese quale loro nuova residenza. Oltre ad occasioni di degustazione offerte da chef italiani e norvegesi, masterclass sui temi dell’enogastronomia, si sfideranno in cucina gli allievi degli Istituti Alberghieri di Piemonte e Liguria in una gara che stimolerà la creatività dei giovani chef. 11-13 ottobre.



FIERA DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA - Si inizia con la Rievocazione Storica del 5 ottobre, un vero e proprio spettacolo teatrale con 400 figuranti durante il quale si tiene la cerimonia di investitura del Podestà, a cui fa seguito il Palio degli Asini del 6 ottobre, una pazza competizione tra i borghi della città di Alba. Questo è solo l’inizio di quella che è certamente la regina degli eventi e una delle più importanti vetrine internazionali dell’eccellenza gastronomica italiana. Cuore della manifestazione è il Mercato del Tartufo Bianco d’Alba, il Tuber magnatum Pico e bene più prezioso e raro del territorio di Langhe, Monferrato e Roero. Ogni weekend, per la durata di tutta la manifestazione, si organizzano cooking show con chef di fama internazionale che mettono alla prova le proprie capacità per scovare nuovi abbinamenti e tecniche di utilizzo del prezioso ingrediente, a cui è anche dedicato il MUDET, il Museo del Tartufo Bianco di Alba. Per tutto il periodo sono in programma moltissimi eventi tra cui anche cene fine dining per chi vuole concedersi un’esperienza gastronomica indimenticabile, naturalmente a base di tartufo bianco. Sabato 19 e domenica 20 ottobre da non perdere anche il Baccanale dei Borghi, una sontuosa rievocazione in costume della vita nel medioevo albese. 12 ottobre - 8 dicembre.