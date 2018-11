Estate: scivoli, piscine e giochi

Se la nostra mente vola alle spiagge caraibiche di sabbia bianca finissima, circondate da alte palme e da un mare cristallino, non serve prendere l'aereo: la risposta si trova in Veneto, www.aqualandia.it ), il parco acquatico ache ha come punto di forza la Shark Bay. Si tratta di una vera spiaggia con una piscina ad onde e sabbia bianca dei Caraibi sia fuori che dentro l’acqua. Tra musica in diretta con Radio 105, acqua trasparente, palme, rocce e chiringuiti la sensazione di essere alle Seychelles o a Virgin Gorda è reale.Tra discese da scivoli ad alta velocità, percorsi in piccoli battelli, ricerche d’oro, Bungee Jumping, spettacoli di tutti i tipi, ogni componente della famiglia può trovare ciò che più lo diverte. Chi non vuole fare corsi di ballo, di fitness o partecipare a tornei sportivi può rilassarsi negli eleganti lettini del Parco. Se i genitori lo desiderano il parco mette a disposizione un attento e allegro servizio di Miniclub. Acqualandia è per il settimo anno consecutivo al primo posto nella classifica dei migliori Parchi acquatici d’Italia, grazie alla completezza dell’offerta: oltre a sette aree tematizzate (come i parchi della Disney) c’è un mini Golf con 24 buche e per gli amanti della movida il Vanilla Club, una frequentatissima discoteca per ballare sotto le stelle.