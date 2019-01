Aosta avanti tutta: arriva la Fiera di Sant’Orso

Non solo lavorazioni in legno, ma anche oggetti in pietra, ferro, rame, ceramica, tessuti e ricami. E ancora, opere di intaglio e di intreccio. Ma anche, per la gioia dei visitatori tutta la gamma degli squisiti prodotti enogastronomici della Val d’Aosta.



Artigianato di qualità – Il meglio dell’artigianato locale si prepara a sorprendere curiosi e turisti il 30 e il 31 gennaio, lungo le vie di Aosta. Un tempo ospitata solo nel Chiostro dell’omonimo santo, oggi la Fiera di Sant’Orso anima tutto il centro del capoluogo valdostano, coinvolgendo gli artisti presenti e i visitatori in due giorni di pura passione e tradizione.



Appuntamento in piazza Chanoux - Tappa obbligatoria l’Atelier della centralissima piazza Chanoux, il luogo dove la creatività e l’arte degli espositori dà il meglio di sé: tra galletti e grolle, tra coppe dell’amicizia e sabot in legno, il viaggio attraverso i simboli storici della Fiera comincia il 30 gennaio e si conclude il 3 febbraio 2019.



Squisiti prodotti montani - E per godere dei sapori enogastronomici locali, il padiglione enogastronomico vicino Piazza Plouves – aperto dal 30 gennaio al 3 febbraio 2019 - è la meta perfetta per scoprire i prodotti agroalimentari più celebri del territorio e degustare alcune delle ricette valdostane più antiche.



In attesa della notte bianca - Tra un assaggio dei prodotti DOP e DOC e il meglio dell’artigianato locale, la giornata trascorre fino alla sera quando l’attesa Veillà è pronta ad animare le vie del centro di Aosta. È il momento di vivere la notte bianca che, tra il 30 e il 31 gennaio 2019, offre un’atmosfera indimenticabile, all’insegna del divertimento, del folclore locale e di danze tradizionali.



Per maggiori informazioni: www.lovevda.it