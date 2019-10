Alto Adige: una giornata con l'Imperatrice Sissi

Alto Adige: una giornata con l'Imperatrice 1 di 7 Ufficio stampa 2 di 7 Ufficio stampa 3 di 7 4 di 7 5 di 7 6 di 7 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci Un'occasione per visitare Merano e i meravigliosi giardini di Castel Trauttmansdorff

Il programma della giornata che si svolgerà nei Giardini e nel Touriseum permetterà di conoscere l’imperatrice Elisabetta in tutte le sue sfaccettature; alcuni esperti insegneranno a creare prodotti cosmetici naturali, ovviamente degni di una regnante. Un’attrice impersonerà Sissi e passeggerà attraverso i Giardini indossando abiti originali dell’epoca.



La Passeggiata di Sissi - I Giardini di Castel Trauttmansdorff sono noti anche come i “Giardini di Sissi” perché Elisabetta di Wittelsbach, Imperatrice d’Austria, scelse come sua dimora di villeggiatura per ben due volte Castel Trauttmansdorff (1870/71 e 1889). Elisabetta, detta Sissi, o Sisi secondo gli storici, amava camminare e fece realizzare nel bosco di roverelle accanto al Castello “ameni sentieri coperti di ghiaino”, così da passeggiare “indisturbata, lontano dal trambusto del mondo”. Successivamente, durante la realizzazione dei Giardini di Castel Trauttmansdorff, questi itinerari sono stati ricreati nel percorso della “Passeggiata di Sissi”, dove a rievocare l’imperatrice si trova un busto in bronzo.



Un'influencer dell'800 - Sissi adorava le lunghe passeggiate, sia in montagna sia in città. Spesso la corte non riusciva a starle dietro e così si incamminava accompagnata solo da una damigella. A Merano c’è persino una passeggiata, il “Sentiero di Sissi”, che collega i Giardini di Castel Trauttmansdorff alla zona del centro. Oltre ad essere una “sportiva”, Sissi era considerata una delle più belle donne del suo tempo, sempre alla moda e ammirata anche per il suo carisma e la sua aura misteriosa. Dedicava molto tempo alla cura del suo corpo e soprattutto dei suoi capelli.



Per maggiori informazioni: www.trauttmansdorff.it