Alto Adige, sapori di primavera ed eventi imperdibili

Ritornano anche quest’anno gli eventi che hanno reso celebre la primavera altoatesina, grazie agli incredibili colori e alle atmosfere festose che ogni anno allietano i visitatori. Si comincia il 22 e 23 aprile con la “La primavera di Novacella - vino e gastronomia”, un appuntamento di due giorni che offre una serie di passeggiate e degustazioni tra le cantine vinicole Griesser, Strasser, Pacherhof e la cantina dell’Abbazia di Novacella. Dal 24 aprile va in scena il tanto atteso Water Light Festival che fino al 12 maggio offre un incredibile spettacolo di luci e colori a Bressanone e Novacella. Un viaggio tra arte e luce realizzato da artisti internazionali che, per l’occasione, reinterpretano i tesori culturali e i siti acquatici di Bressanone e dell’Abbazia.

Festival dei fiori

Dal 25 al 28 aprile è invece tempo di immergersi tra gli incredibili colori e profumi del Merano Flower Festival, la festa dei fiori e delle piante che per quattro giorni lungo tutto il Passirio a Merano diventa un’occasione per godersi le bellezze delle piante tropicali ed esotiche.Infine, il 4 maggio si apre la seconda edizione del Festival del GIN & Tonic dell’Alto Adige al Castello di Scena, parte della più ampia rassegna primaverile Scena in Fiore. Per l’occasione i migliori produttori altoatesini di gin & tonic si riuniscono per raccontare le loro storie e i loro prodotti.





I nuovi eventi

C’è spazio anche per alcuni nuovi eventi questa primavera. Il Lagundo Balance: un programma che fino al 30 aprile propone una serie di esperienze per ritrovare il benessere psico-fisico e prendersi cura della propria salute. Tra le proposte: trattamenti Kneipp, sessioni di yoga ed esercizi di mindfulness.Dal 1° maggio si tiene invece per la prima volta il festival “Fiori in Festa” a Naz-Sciaves, due settimane durante le quali le strutture gastronomiche si preparano a deliziare i palati dei visitatori con piatti freschi a base di fiori e erbe.