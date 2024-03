Lana in fiore, la grande festa della primavera in Alto Adige

In occasione di “Lana in fiore” molti annaffiatoi di zinco dai colori pastello abbelliranno la zona pedonale di Lana e i centri di Cermes, Postal e Gargazzone; saranno appesi agli alberi, decoreranno i negozi e l’ufficio turistico di Lana, regalando ancora più colore alla natura al suo risveglio.

Lana in fiore

Con “Lana in fiore”, dal 1° al 30 aprile, i fiori e le erbe selvatiche tornano ad essere protagonisti degli appuntamenti previsti nel programma, che offriranno tante occasioni per conoscerli meglio attraverso laboratori creativi, conferenze ed escursioni a tem. Co-protagoniste della festa le erbe aromatiche, che sono dei veri e propri tesori naturali, fonte di ispirazione primaverile per tutti gli chef dei ristoranti del territorio. Come il Kirchsteiger e il Falger di Foiana, il Reichhalter di Lana e il Sapperlot di Cermes, che creeranno delizie ai fiori e alle erbe secondo antiche ricette e inventeranno nuove straordinarie prelibatezze fatte di ingredienti di prima qualità, a km 0 e di stagione. Dal 1° al 30 aprile per “Erbe selvatiche in cucina”.





Delizie del Maso

Le giornate clou di “Lana in fiore” saranno sabato 6 aprile con I Sapori del Maso: oltre 50 stand di contadini altoatesini saranno presenti con i loro prodotti di qualità a marchio Gallo Rosso nel centro di Lana; sabato 13 aprile con il torneo di golf “Ai meli in fiore”, che inaugurerà la stagione golfistica tra tee shot e menu primaverile direttamente sul green; domenica 21 aprile con la tradizionale Festa dei masi in fiore, che invita il pubblico a conoscere la vita contadina e a gustare le prelibatezze dei 14 masi coinvolti nell’evento e collegati tra loro da ben quattro navette.





Escursioni e workshop

Ma gli eventi non finiscono qui e nel link alla fine dell’articolo trovate le modalità di partecipazione: ecco una “Escursione al gusto di erbe a Foiana (martedì 2 e 16 aprile): Anni Pircher accompagnerà i partecipanti alla scoperta del colle “Klosterbühel”, vero paradiso delle erbe. In seguito, lo Chef Christian Pircher servirà prelibatezze a base di erbe selvatiche e fiori primaverili presso il ristorante Kirchsteiger di Foiana. Regali alle erbe profumati” (mercoledì 10 aprile): workshop presso l’Hotel theiner’s garten di Gargazzone in cui si imparerà a confezionare un relish alla cipolla, un unguento alla pece cicatrizzante, un sale da bagno al miele e fiori per la cura della pelle e un sale alle erbe per il buon umore. Dalle 14 alle 17.





Meditazione

Yoga sul prato con Hanni Thöni (lunedì 22 aprile): Hanni, cresciuta in mezzo alla natura della Val d’Ultimo, con esercizi fisici dinamici e potenti, respirazione profonda, concentrazione mirata e meditazione consapevole cercherà di infondere nei partecipanti più leggerezza, forza e gioia di vivere. Presso la Tenuta Kränzelhof di Cermes, dalle 10.30 alle 11.45. Il fascino delle acque ferme (martedì 23 aprile): visita alla piscina naturale di Gargazzone, ecosistema artificiale le cui acque vengono depurate da piante e alghe speciali che il consulente ecologico Julian von Spinn illustrerà ai partecipanti. Dalle 14 alle 16. Fare il pieno di benessere con Dott. Bosco (mercoledì 24 aprile): passeggiata attraverso la natura con l’esperta di erbe selvatiche Hildegard Kreiter per sentire l’atmosfera speciale che il bosco ha da offrire a corpo, mente e anima e per imparare a sfruttare le erbe per la farmacia di casa, per la bellezza e in cucina. Prissiano, dalle 14 alle 18.





Mostre ed ecologia

“Metamorfose” – Vernissage (sabato 27 aprile): nella mostra dei Giardini di Kränzelhof si tratteranno le molteplici sfaccettature del cambiamento e della trasformazione, come si manifestano, ad esempio, in natura. Circa 20 artisti, nazionali e internazionali, presenteranno le loro opere sul tema della metamorfosi: “Tutto cambia, nulla muore”. Questa mostra invita a esplorare i legami tra arte, natura e le metamorfosi nella vita umana. Dalle 15 alle 18, ingresso libero. L’impronta ecologica di “Lana in fiore”, volta a valorizzare i prodotti che la natura spontaneamente dona, si esprime anche nella “Mela in scatola”, donata ai partecipanti alla manifestazione: la scatola, infatti, è realizzata con i “rifiuti” della lavorazione delle mele (cartamela), quindi in materiale riciclato.



Per maggiori informazioni: www.lanainfiore.it