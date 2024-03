Il Parco Giardino Sigurtà riapre l'8 marzo

Il Parco è custode di fioriture stagionali come Tulipanomania premiata a livello mondiale, le migliaia di rose sul famoso Viale delle Rose, le ninfee, dalie, piante annuali e molto altro che si alterna nel corso delle stagioni; mentre i boschi con alberi antichi e spettacolari, gli edifici storici, come l'Eremo e il Castelletto, 18 specchi d’acqua e i panorami fanno da cornice agli eventi e alle iniziative che si terranno durante la stagione.

Strepitose fioriture

Aperto tutti i giorni, festivi inclusi, dall’8 marzo al 10 novembre 2024. Nel parco si possono ammirare fioriture stagionali come Tulipanomania premiata nel 2022 come Miglior Festival di Tulipani al Mondo grazie al milione di tulipani in fiore e alle numerose iniziative collaterali, migliaia di rose che sbocciano da maggio a settembre sul chilometro del Viale delle Rose, favolose peonie e ortensie, centinaia di ninfee estive multicolore, regine dei laghetti, numerose varietà di dalie che arricchiscono il Viale delle Aiuole Fiorite, piante annuali come gli impatiens o fiori di vetro che decorano i manti erbosi.





Alberi secolari

Ma nel parco ci sono anche alberi secolari come le querce (da non perdere la Grande Quercia con oltre 4 secoli d’età), gli alberi fossili viventi come i ginkgo biloba e le metasequoie, e alberi scenografici come gli aceri giapponesi che in autunno si accendono di ocra, giallo, rosso e arancione. E poi un tocco esotico con palme e banani, esemplari di carpini bianchi e neri, tigli e paulonie, lagerstroemie, lo spettacolare corniolo che in primavera diviene un albero rosa, 40.000 esemplari di bossi sempreverdi.