8 marzo: appuntamenti da Torino a Bari per la Festa della Donna

Beni Culturali

Venerdì 8 marzo 2024, il governo ha stabilito che l’ingresso per le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali sarà gratuito. Tante le iniziative organizzate per sensibilizzare e riflettere sull’importanza culturale di questa Giornata. L’elenco aggiornato degli appuntamenti è consultabile a questo link: www.beniculturali.it





A Torino

Molti eventi a Torino per celebrare la Festa della Donna. Tra quelli da non perdere, Sulle orme di Lidia Poët: un itinerario ispirato alla rinomata fiction e alla storia vera di Lidia Poët, la prima avvocata italiana ed eroina tutta torinese. Il percorso guidato svela una Torino elegante e misteriosa, attraverso i luoghi iconici della fiction e la traccia della figura storica di Lidia, intrecciando verità e narrativa filmica coinvolgente. Da non perdere è anche il "Notturno in rosa" a Palazzo Reale, che apre le sue porte in un'esperienza esclusiva dedicata interamente alle donne. Un affascinante percorso guidato svelerà sale normalmente inaccessibili al pubblico, regalando uno sguardo inedito su un Palazzo Reale. Il percorso prosegue poi alla scoperta delle antiche cucine reali, immergendosi nelle mode e regole del cerimoniale del Palazzo che fu il cuore del regno d'Italia.





A Milano

Night Out organizza un aperitivo (con prenotazione) per festeggiare divertendosi la festa della donna, con animazione e musica e finger food dalle 20 in poi. L'8 marzo si terranno party anche alla Fabbrica del Vapore e in molti locali del capoluogo della Lombardia.





A Padova

Un viaggio avvincente tra arte, servizio e spiritualità, dedicato alle donne che hanno lasciato un'impronta significativa nella storia, questo il significato del tour organizzato dalla Biblioteca Beato Pellegrino di Padova per l’8 marzo. Le visitatrici e visitatori potranno esplorare gratuitamente le storie delle donne legate alla Biblioteca con approfondimenti sulla storia del prestigioso complesso.





A Monfalcone

In occasione della festa della donna, ecco due importanti appuntamenti aperti al pubblico. Alle 12 una cerimonia dedicata alle imprenditrici monfalconesi con la premiazione delle titolari di attività della città, che si svolgerà presso la sala del Consiglio del Palazzo municipale. Alle 16.30 presso la sala conferenze della biblioteca comunale verrà proiettato il film “la sposa bambina”, a cura della regista yemenita Khadija Al-Salami e tratto dall’omonimo romanzo di Nojoud Ali. Seguirà un dibattito con la partecipazione degli avvocati Elisa Moratti e Giulia Martellos al dibattito.





A Pistoia

l’8 marzo alle 21, al teatro Mauro Bolognini in programma “Dialogo di una prostituta co un suo cliente” di Dacia Maraini con Simona Cavallari e Federico Benvenuto per la regia di Guglielmo Ferro, con musiche originali Massimiliano Pace.





A Firenze

L’8 marzo nella culla del Rinascimento è stato organizzato un grande concerto gratuito in Piazza del Duomo, intitolato “Insieme per cambiare musica” alle 16 in Piazza del Duomo a Firenze nello spazio antistante Palazzo Strozzi Sacrati. Si tratta di un concerto gratuito con Irene Grandi, la Bandabardò e i Dirotta su Cuba. Irenze fa sul serio e le Gallerie degli Uffizi lanciano una nuova mostra sui volti di alcune donne importanti della Storia. Idem per il Museo archeologico nazionale che invece presenta “Specchio delle mie brame” iconico tour sulla bellezza dall’antico Egitto agli Etruschi. A palazzo Vecchio alle 15 e alle 16.30 ecco “Laura Battiferri, intellettuale e poetessa fiorentina”.





A Arezzo

Restando in Toscana da segnalare al Museo Archeologico di Arezzo “Storie di donne al Museo”, itinerari tematici alle 10.30 e alle 17.30 con prenotazione consigliata. Al Teatro Petrarca ecco “Appassionante” trio di cantanti liriche formazione artistica tutta al femminile che dalla sua nascita nel 2020 ha registrato 5 album con all’attivo spettacoli in tutto il mondo. In programma un originale repertorio di opere liriche, canzoni italiane d’autore, evergreen mondiali e un brano creato per denunciare la violenza di genere e lanciare un messaggio di speranza.





A Lucca

Forza Donne è l’evento dedicato ai rapporti di coppia e al rispetto tra uomo e donna: si terrà a Casa del Boia, a partire dalle 17.30, organizzato da Azzurro Donne. L’8 marzo alle 21 in sala Granai è prevista la presentazione del libro Donne sul filo della memoria. Tracce e testimonianze di cultura femminile, a cura di Micol Carmignani.





A Roma

We meet è, nella Capitale, l'evento dell’8 marzo che promette una giornata all’insegna dei nuovi incontri e nuove amicizie: è organizzato da WeRoad un'organizzazione che guida gruppi di viaggiatori in esplorazioni globali. Appuntamento al Largo della Sapienza 1 nei suggestivi ambienti di Lìon, Venerdì 8 marzo alle 21.30.





A Bari

Un live party Bari per festeggiare la Giornata Internazionale della Donna: al Fix It Culture di venerdì 8 marzo è possibile passare una serata di puro divertimento dedicata completamente alle donne. E’ l’intento dichiarato del party "Girls Just Wanna Have Fun", interamente centrato sulla musica e sulla cultura vintage, che è stato creato appositamente da Dj Violet Tear e Giova VJ per questa occasione.Lo spettacolo propone un mix audio-video con le hit che hanno caratterizzato le varie epoche, spaziando dal 1960 al 2000.