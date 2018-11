A Milano: Fà la cosa giusta!

14:29 - Dal 28 al 30 marzo a Fieramilanocity, Milano, torna la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili Fa' la cosa giusta! La manifestazione fin dalla sua prima edizione del 2004 si propone di diffondere sul territorio le "buone pratiche" di consumo e produzione ma anche di valorizzare le specificità e le eccellenze del nostro territorio. La manifestazione ha due anime: quella culturale e quella espositiva e propone tantissimi laboratori che insegnano l’autoproduzione in diversi ambiti che vanno dalla cucina ai detersivi fai da te, dal riciclo creativo al compostaggio domestico.

– 11 le sezioni tematiche che compongono l'undicesima edizione della Fiera: mobilità sostenibile, cosmesi naturale e biologica, abitare green, mangia come parli, il pianeta dei piccoli, servizi per la sostenibilità, editoria e prodotti culturali, critical fashion, pace e partecipazione, turismo consapevole, commercio equo e solidale. Tra i tanti laboratori non tralasciate di fare un salto ai seguenti: l'che vi insegnerà come ottenere delle graziose ciabattine da una felpa dismessa. L'appuntamento è sabato 29 marzo dalle 14 alle 16 in Piazza Critical Fashion;pronto a svelare tutti i segreti per un perfetto lievito naturale. L’appuntamento si svolge sabato 29 marzo, dalle 19 alle 20, in Piazza Mangia Come Parli. A seguire: per tutti gli appassionati di giardinaggio imperdibile è il laboratorio di orticoltura varia per grandi e piccini presso la piazza Orti e giardini. A voi la scelta del laboratorio più affine alla vostra personalità.Per maggiori informazioni: www.falacosagiusta.terre.it