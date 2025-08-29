Tiramisù World Cup: giuria cercasi a Treviso, 240 dolci da assaggiare

IL CLICK DAY – Ci sono dunque solo poche ore di tempo per cercare di entrare a far parte del numero degli ammessi al “Registro dei giudici buongustai” e arrivare a Treviso con il compito di decretare quali tra i dolci in gara saranno ammessi alle fasi finali. Il lavoro da svolgere è fra i più dolci che si possano immaginare, ma è anche impegnativo: ecco perché nel sito della Tiramisù World Cup è già possibile conoscere le mansioni che ciascuno sarà chiamato a svolgere e studiare il regolamento di gara, prima di cimentarsi nel questionario di 15 domande che sarà online nel “click-day” dalle ore 10 del mattino.

Per compilare il test e candidarsi come Giudice è necessario solo essere maggiorenni e rispondere correttamente al maggior numero possibile di quesiti. Chiunque può candidarsi come Giudice delle fasi di selezione, mentre i Giudici delle Semifinali e della Finale sono scelti tra professionisti del settore e di settori collaterali alla pasticceria. La partecipazione è gratuita e volontaria: in pratica non verrà richiesta alcuna somma di denaro per assaggiare i tiramisù e, contemporaneamente, non si riceverà alcun compenso o rimborso, anche per quanto riguarda le spese di viaggio.