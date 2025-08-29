Tiramisù World Cup: giuria cercasi a Treviso, 240 dolci da assaggiare

Si cercano i “giudici buongustai” per valutare i partecipanti alle selezioni della golosa sfida, in programma dal 10 al 12 ottobre. Unico giorno per candidarsi: il 13 settembre
Sabato 13 settembre dalle 10.00 alle 24.00 è il grande momento dei golosi dal palato fine: scatta infatti l’unico intervallo utile per entrare nel “Registro dei giudici buongustai” e diventare uno dei 100 giudici chiamati al delizioso compito di assaggiare i 240 Tiramisù in gara nella fase di selezione della Tiramisù World Cup, in programma a Treviso dal 10 al 12 ottobre prossimi.
IL CLICK DAY – Ci sono dunque solo poche ore di tempo per cercare di entrare a far parte del numero degli ammessi al “Registro dei giudici buongustai” e arrivare a Treviso con il compito di decretare quali tra i dolci in gara saranno ammessi alle fasi finali. Il lavoro da svolgere è fra i più dolci che si possano immaginare, ma è anche impegnativo: ecco perché nel sito della Tiramisù World Cup è già possibile conoscere le mansioni che ciascuno sarà chiamato a svolgere e studiare il regolamento di gara, prima di cimentarsi nel questionario di 15 domande che sarà online nel “click-day” dalle ore 10 del mattino.
Per compilare il test e candidarsi come Giudice è necessario solo essere maggiorenni e rispondere correttamente al maggior numero possibile di quesiti. Chiunque può candidarsi come Giudice delle fasi di selezione, mentre i Giudici delle Semifinali e della Finale sono scelti tra professionisti del settore e di settori collaterali alla pasticceria. La partecipazione è gratuita e volontaria: in pratica non verrà richiesta alcuna somma di denaro per assaggiare i tiramisù e, contemporaneamente, non si riceverà alcun compenso o rimborso, anche per quanto riguarda le spese di viaggio.
IL QUESTIONARIO – Tra le domande da aspettarsi nel questionario ci sono quesiti come: “Posso arricchire con il rum il mio Tiramisù?”, oppure: “È possibile aggiungere le gocce di cioccolato alla ricetta originale?”, “Devo utilizzare solo l’albume dell’uovo?”, “Miele anziché zucchero, è concesso?”. Per rispondere correttamente si può studiare il regolamento di gara o guardare i video delle edizioni passate per avere qualche utile suggerimento.
“Teniamo molto alla giuria popolare perché il Tiramisù è un dolce che nasce nelle nostre case ed è giusto che il primo assaggio spetti a chi lo prepara e lo gusta a compleanni e feste in compagnia di amici e parenti” - suggerisce Francesco Redi, organizzatore della TWC, giunta quest’anno alla sua nona edizione. “Un piccolo spoiler: attraverso i nostri canali social daremo qualche consiglio utile a chi vuole diventare giudice. La giuria popolare ha una grande motivazione durante la competizione. Non solo, i nostri “giudici buongustai” sanno essere una forte spinta di entusiasmo e sanno dimostrarsi preparati nel decretare chi può accedere alle fasi finali”.
LA GARA - Manca poco all’evento che si tiene a Treviso da venerdì 10 a domenica 12 ottobre. Alla gara si sono già iscritti in moltissimi, tanto che ci sono ancora solamente pochi posti a disposizione. Quest’anno, si registrano già concorrenti provenienti da Argentina, Australia, Canada, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Malesia, Olanda, Polonia, Scozia, Ungheria e Taiwan. Ovviamente, non mancano i concorrenti italiani, tra cui la predominanza non poteva che essere dal Veneto e dal Friuli-Venezia Giulia.
Tutte le informazioni sono sul sito https://tiramisuworldcup.com; per accedere direttamente alla pagina di selezione giudici il link è https://tiramisuworldcup.com/giudici/
