Golfo dei Poeti, mare e paesaggi come opere d’arte

Conosciuto dunque come Golfo dei Poeti , il golfo della Spezia, va da Porto Venere a Lerici, due splendide località della Riviera di Levante; al centro si trova appunto La Spezia, cuore del Golfo. Lungo la costa si susseguono borghi di mare, chiese e castelli medievali sul mare, spiagge di sabbia e case color pastello. Una terra amata e descritta da artisti e poeti.



Porto Venere - Una delle perle del Golfo dei Poeti è la splendida Porto Venere, da sempre amata artisti di tutto il mondo. Non a caso insieme alle tre isole dell'arcipelago (Palmaria, Tino e Tinetto) e alle Cinque Terre è Patrimonio Unesco. Deve il suo nome al tempio di Venere che si trovava nel luogo in cui sorge la romantica ed antica chiesa di San Pietro, sul punto più estremo del promontorio. Da villaggio di pescatori si è trasformata in una roccaforte sul mare, di cui ancora oggi conserva le mura.



Shopping - Tante cose da vedere e da fotografare: oltre al Castello, alla chiesa di San Lorenzo, alla chiesa di San Pietro, alla Grotta di Byron, rilassatevi sulle spiagge o godetevi il sole sugli scogli, percorrete il caruggio che attraversa l’antico borgo ed ospita deliziosi negozi di prodotti tipici e souvernir.



L’isola di Palmaria - Raggiungete in pochi minuti di barca la Palmaria, l’unica isola abitata in Liguria, una riserva naturale attraversata da sentieri e percorsi turistici. Qui piccole strutture ricettive vi offriranno un meraviglioso soggiorno a base di buona cucina, relax e natura. Numerose le grotte marine, come la famosa grotta Azzurra.



Lerici - Lerici è uno dei borghi di mare più belli della Liguria, amato da letterati ed artisti, con spiagge dorate, castelli medievali e ville immerse nel verde. Perla della Riviera di Levante, è affacciata sul Golfo dei Poeti, al centro di una piccola insenatura dominata da un promontorio su cui si erge il Castello (del 1152), oggi sede del Museo geopaleontologico. Nei pressi della passeggiata ci sono numerose spiagge dorate e sabbiose che meritano da anni la Bandiera Blu. In direzione La Spezia, oltre la Venere Azzurra, si trova la frazione di San Terenzo con un Castello del 1400, Villa Marigola immersa nel verde del parco, e Villa Magni che ha ospitato P.B. Shelley, Mary Shelley e Lord Byron. Fa parte del territorio comunale anche la splendida frazione di Fiascherino, con le sue bellissime spiagge e la rigogliosa natura.



Tellaro - Tellaro è un piccolo borgo di mare incluso fra i borghi più belli d’Italia. Si trova ai confini del Golfo di La Spezia, a pochi Km in auto da Lerici, percorrendo una strada a picco sul mare che passa per Maralunga e Fiascherino. È raggiungibile anche a piedi da alcuni sentieri di media difficoltà che dai borghi più alti scendono verso il mare, attraverso le terrazze degradanti sul mare. Meta di molti artisti italiani e stranieri, ha ospitato per anni Mario Soldati. Molto scenografica la chiesa dedicata a San Giorgio, dalla facciata rosa antico, costruita sulla roccia e circondata dal mare; la sua storia è legata ad una leggenda: una notte un gigantesco polpo, avvinghiandosi alla corda delle campane della chiesa, avvisò la popolazione dell'arrivo dei saraceni.