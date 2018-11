Total ski in Valtellina: il catalogo è questo

L’inverno in Valtellina è tutto da scoprire: tra gli eventi di rilievo c'è la Coppa del Mondo di Sci a Bormio che il 28 e 29 dicembre rivivrà il mito dello "Stelvio", uno dei più classici e impegnativi tracciati di discesa libera della Coppa del Mondo di sci alpino.



Piramide di neve - Gli amanti dello sci e dello snowboard hanno l'imbarazzo della scelta: sono infatti 450 i chilometri di piste dedicate allo sci alpino, 167 chilometri per lo sci nordico, snowpark e baby park. Chi ama lo snowboard si può scatenare negli snowpark, aree attrezzate di grandi dimensioni, dove tentare i trick da sempre sognati. Lo snowpark è presente a Bormio, mentre a Livigno se ne trovano addirittura due, con diversi gradi di difficoltà. Uno è il famosissimo Mottolino, considerato uno dei migliori snowpark d’Europa. Infine ad Aprica ci sono kicker e box di diversa lunghezza. Merita di essere provata la piramide di neve con un rail piatto monotubo da 4 metri a Chiesa In Valmalenco.



Sci di fondo e Sgambeda - A Santa Caterina Valfurva, in un paesaggio da fiaba, si trova la "Pista Valtellina", teatro di competizioni internazionali e numerosi appuntamenti di Coppa del Mondo con tracciati agonistici affiancati da diversi percorsi turistici. La pista Viola in Valdidentro si snoda per 25 km tra i boschi costeggiando l’omonimo fiume e presenta dislivelli non particolarmente eccessivi. Da non perdere anche la Valmalenco che stupirà con la scenografica pista intorno al Lago Palù. A Livigno ci sono 30 chilometri di piste a disposizione gratuita degli appassionati degli sci stretti. Dal 13 Ottobre, 5 dei 30 km sono già imbiancati dall’innevamento programmato. Dal 30 novembre fino al 2 dicembre ci sarà la gara più attesa dai fondisti, la Sgambeda giunta alla sua 29esima edizione. In Aprica, nel Pian di Gembro o nel silenzio di Trivigno è possibile godersi la natura incontaminata praticando lo sci di fondo.



In volo sulle piste - Per chi è alla ricerca della velocità e dell’adrenalina, è sicuramente consigliato provare un giro d’auto sui percorsi di ghiaccio presso il Ghiacciodromo Ice Driving School di Livigno; è possibile partecipare a test di guida sicura, sportiva ed agonistica nonché organizzare anche gare tra amici, il tutto in maniera sicura ed affidabile. Se non ci si accontentasse delle sfide a bordo di auto lanciate sulle lastre di ghiaccio è possibile noleggiare e sfidare gli amici anche su quod, go kart e motoslitte. Per chi ama stare invece "in volo", e non coi piedi nella neve, può provare il fascino del parapendio, lanciandosi nel vuoto presso il Livigno Feel The Sky.



Bambini sulla neve, tutto ok - Per gli ospiti più piccoli baby park, parchi giochi e zone per slittare sono i luoghi perfetti dove trascorrere ore felici. Tra le novità dell’inverno 2018/19 l’apertura di un’altra Funslope in località Valbella (Bormio), che sarebbe un’area dedicata in particolare ai bambini ma pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Sempre a Bormio il Gormiti Park, si presenta come un’area tematica a sé stante, sorta di mix tra pista, snowpark e cross: il parco giochi sulla neve ideale per il divertimento dei bambini e il luogo giusto per divertenti discese con slittini ma anche per muovere i primi passi sugli sci. A Livigno, il Kindergarten Lupigno, è un asilo con due aree, una interna ed una esterna, interamente costruite a misura di bambino.



Per maggiori informazioni: www.valtellina.it