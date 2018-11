Sci: la Val Gardena e le sue montagne magiche

La Val Gardena si presenta ai suoi ospiti, in inverno, incastonata nelle spettacolari Dolomiti (Patrimonio UNESCO), coperta di neve, baciata dal sole e unica nel suo fascino ladino. Quest’anno la stagione sciistica inizierà il 6 dicembre 2018 e terminerà il 7 aprile 2019.



Discese in paesaggi mozzafiato - È proprio nella soleggiata Val Gardena che le Dolomiti, riconosciute Patrimonio Mondiale UNESCO, impressionano tutti per la loro bellezza. La natura dell’imponente vallata e i tre paesi di Ortisei (1.236 metri), S. Cristina (1.428 metri) e Selva Val Gardena (1.563 metri) richiamano ogni giorno l’attenzione di chi la frequenta e invitano ad ammirare questo splendore. L’enorme massiccio del Sella e il Sassolungo (3.181 m s.l.m.), montagna simbolo della valle, si ergono sopra il comprensorio sciistico ladino, rendendolo unico nel suo genere. 175 chilometri di piste connesse al più grande impianto sciistico del mondo.



500 chilometri di piste - Il comprensorio sciistico Val Gardena/Alpe di Siusi, compreso anche il Sellaronda, si estende per oltre 500 chilometri di piste perfettamente attrezzate per tutti gli appassionati di sci. Fin dai Campionati Mondiali del 1970, la Val Gardena è diventata famosa in tutto il mondo come una delle principali stazioni sciistiche delle Dolomiti altoatesine. L’innevamento artificiale viene programmato sul 98% delle piste: la presenza di neve è perciò garantita durante tutta la stagione, fino all’8 aprile 2018. La valle fa parte dei "Leading Mountain Resorts of the World" - una rete di resort che si distinguono per l’eccellente qualità dei servizi offerti. Tre le varie piste della Val Gardena, ne segnaliamo alcune che godono di una certa fama.



Novità di questo inverno - Dall’apertura della stagione, gli impianti sciistici della Val Gardena/Alpe di Siusi offriranno nuove infrastrutture e nuovi collegamenti a tutti gli appassionati di sport invernali. Tra le novità di cui si potrà usufruire, ci sarà la seggiovia Mezdi all’Alpe di Siusi, sostituita con una nuova struttura a 6 posti. Per realizzare questo impianto comodo e veloce sono state adottate tecnologie all'avanguardia. Inoltre, sono stati apportati diversi miglioramenti alle piste da sci del Col Raiser e del Mont de Sëura. Queste misure consentiranno la massima efficienza e il rispetto di elevati standard di comodità, sicurezza e prestazioni.



Val Gardena Active - Anche durante la stagione invernale, il programma settimanale "Val Gardena Active" vi invita a entrare a contatto con la natura, rendendo unica la vostra vacanza. Che si tratti di escursioni serali con le fiaccole, escursioni con le ciaspole o serate in compagnia in un rifugio, i tre paesi offrono ogni giorno esperienze speciali con l’accompagnamento di una guida locale. Per gli ospiti delle strutture aderenti a Val Gardena Active (contrassegnate con l’apposito simbolo), le attività offerte sono gratuite o a prezzo scontato.



Per maggiori informazioni: www.valgardena.it