Friuli Venezia Giulia: sciare alla grande a piccoli prezzi

E si può anche unire allo sci il brivido di tagliare il vento su una slitta trainata da una squadra a quattro zampe, con la scuola di sleddog di Tarvisio. Ed ecco il palcoscenico bianco in cui si esibiscono i grandi campioni dello sci a Ravascletto-Zoncolan. Ci si può tuffare in un mondo traboccante di attrazioni sulla neve disegnato sulle esigenze dei giovani come a Piancavallo oppure avventurarsi in una romantica corsa in carrozza a Sauris, dove si può anche vivere l’esperienza dell'albergo diffuso.



Il fascino delle Dolomiti - Per chi è attratto irrisestibilmente dal fascino delle Dolomiti c'è Forni di Sopra cone le sue piste che si snodano tra paesaggi mozzafiato. Gli appassionati di biathlon sono poi attesi a Forni Avoltri, che vanta uno dei tre prestigiosi centri nazionali per lo sci nordico-biathlon riconosciuti dalla FISI : ancora pochi passi ed ecco uno dei Borghi Più Belli d’Italia, Sappada, isola alpina ricca di storia e tradizione, circondata dalle vette della Val Comelico.



Sciare in notturna - La pista Di Prampero a Tarvisio, una delle più belle e avvincenti del Friuli Venezia Giulia, apre il suo tracciato in notturna tutti i martedì e i venerdì dal 4 gennaio all’8 marzo 2019 dalle 20 alle 23. La telecabina del Monte Lussari permetterà agli sciatori di misurarsi lungo l'elettrizzante pista Di Prampero dalla stazione intermedia della telecabina fino a valle e ai pedoni di salire fino in cima al borgo per cenare e godersi una serata speciale in quota. Tra le novità della stagione nel polo di Tarvisio è stata installata la nuova seggiovia quadriposto Nuova Tarvisio in sostituzione del precedente impianto a servizio delle aree a vocazione agonistica dei campi Duca d’Aosta.



Non solo sci - Diverse anche le attività sportive e didattiche proposte dal programma “Vivi la natura nelle Alpi Carniche e Giulie” nelle varie località sciistiche del Friuli Venezia Giulia e a valle. Approccio allo sci nordico a Tarvisio, lezioni di biathlon alla Carnia Arena di Forni Avoltri, passeggiate in carrozza trainata da cavalli nei boschi della Valsaisera, equitazione e pony club ad Arta Terme e ciaspolate lungo il sentiero degli sbilf (leggendari nanetti dei boschi) di Ravascletto sono solo alcuni degli appuntamenti in calendario pensati per le famiglie. A Tarvisio tutte le settimane verranno proposti laboratori per bambini, mentre tra Sauris e Sappada saranno ci saranno spazi creativi per bambini e genitori. Incantevoli, rigeneranti e fiabeschi sono i percorsi delle ciaspolate tra Alpi Giulie, Carniche e Dolomiti friulane.



