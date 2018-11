Alto Adige, un inverno tra relax e adrenalina

Tutto questo si chiama Dolomiti Superski, il comprensorio sciistico più grande che attraversa l’Alto Adige, da scoprire con un unico e comodo skipass. Tante le località da visitare, all’insegna di paesaggi mozzafiato e di impianti tra i più avanzati d’Europa: Obereggen, Alpe di Siusi-Val Gardena, Rio Pusteria, Plose, Plan de Corones, Alta Badia, Carezza Dolomites, Tre Cime.



Sci e altri sport invernali - Trascorrere una vacanza invernale nella terra dello sci e degli sport outdoor è un’esperienza meravigliosa, da vivere a pieno, godendo di ogni momento. Dalle escursioni con le racchette da neve alle passeggiate tra i paesaggi alpini, dallo sci di fondo allo snowkite, l’Alto Adige si caratterizza per un’offerta invernale capace di realizzare i sogni di tutti e di regalare giornate indimenticabili. Divertirsi con gli sci o lo snowboard, con lo slittino e i pattini: sono tantissime le possibilità che i 28 comprensori sciistici dell’Alto Adige offrono agli appassionati di sport invernali.



Dove sciare - Nei dintorni di Vipiteno è possibile sciare nella zona dell’ Alta Valle Isarco dove ci sono tre aree sciistiche capaci di soddisfare le esigenze di tutti. Ladurns, con un buon mix di piste per principianti e di media difficoltà, è ideale per le famiglie. Racines offre ampio divertimento agli sciatori più esperti. E a Monte Cavallo divertimento e adrenalina sono assicurati sulle piste da sci e sulla pista da slittino illuminata in notturna lunga ben 10 km. Per gli amanti delle quote altissime la soluzione perfetta è Ortles Skiarena, dove campeggia l’Ortles, la montagna più alta dell’Alto Adige, con 3.905 metri di altezza. Scoprirla in inverno, significa poter scegliere tra le sue 15 aree sciistiche che, con 400 km di piste perfettamente innevate, garantiscono divertimento per tutta la famiglia. Infine, con più di 80 cime sopra i 3.000 metri, la Valle di Tures e la Valle Aurina, ospitano le aree sciistiche di Klausberg e Speikboden che insieme compongono lo Skiworld Ahrntal.



Una nuova cabinovia - Tra le novità della stagione, una nuova cabinovia sarà disponibile anche per il collegamento tra le due aree sciistiche: la cabinovia San Valentino-Belpiano, appunto, e il nuovo impianto Höllental rappresentano una pietra miliare nello sviluppo di questo comprensorio sciistico. Inoltre, ecco la nuova pista di collegamento Pista di Avventura e, soprattutto, la magnifica pista Höllental con vista sul Lago di Resia e sul campanile di Curon aumentano e migliorano notevolmente l’ offerta turistica e sciistica a Belpiano.



Slittino e adrenalina - Ancora: adrenalina e divertimento sono le parole d’ordine sulla nuova pista da slittino Brimi-Winter-Run, una delle più lunghe dell’Alto Adige con i suoi 6,75 km. Dopo una merenda in rifugio, la discesa a valle si snoda lungo sentieri alpini e piste da slittino naturali. Ci si lascia alle spalle la baita Nesselhütte di Rio Pusteria e via fino al paese di Maranza, su un percorso diviso in due sezioni: dalla baita sino alla stazione intermedia della cabinovia Nesselbahn, per poi raggiungere da qui il paese di Maranza a valle.



Aggiornarsi con la webcam - Anche il comprensorio sciistico Skiworld Ahrntal rinnova la vecchia seggiovia. Dal 1° dicembre la cabinovia Panorama a 10 posti inaugura la stagione invernale, trasportando sulle piste più di 2.700 persone all’ora. La posizione della stazione della nuova cabinovia, situata più in alto rispetto alla precedente, ha permesso la nascita di due nuove piste: la pista rossa sul lato destro della stazione a monte, e la pista blu per principianti sul lato sinistro. E per essere sempre aggiornati sulla situazione ‘piste e impianti’, il comprensorio sciistico Speikboden quest’anno presenta il 360 World: un tour virtuale offre un servizio di monitoraggio grazie alle webcam.



Per maggiori informazioni: www.suedtirol.info