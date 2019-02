Monte Pisano in Toscana, primo tra i Luoghi del Cuore del FAI

Quello che ne emerge è una preziosa mappatura spontanea di luoghi tanto diversi tra loro quanto amati, fatta di paesaggi e di palazzi storici, di chiese e di fiumi, di castelli e di borghi, di ville e di botteghe storiche, di giardini e di sentieri, che rende “visibile” il sentimento profondo che lega le persone ai territori dove vivono o dove hanno vissuto esperienze importanti della loro vita.



Votano in maggioranza le donne - Puglia, Toscana, Sicilia e Lombardia sono state le regioni con il maggior numero di voti, i votanti - di età media 50 anni – sono stati al 59,5% donne e al 40,5 % uomini mentre la tipologia dei luoghi più votati è quella delle chiese, seguita da aree naturali, aree urbane/piazze e coste/aree marine/spiagge. Nel cuore degli italiani dunque non ci sono solo monumenti: nel 2018 si è registrata una maggiore presa di coscienza dell’importanza dei beni paesaggistici e ambientali, soprattutto quelli a rischio o danneggiati da calamità naturali e incuria, particolarmente presenti quest’anno tra le prime posizioni della classifica.



Ecco i primi tre - Al primo posto della classifica 2018, con il record assoluto di 114.670 voti, c’è il Monte Pisano situato nel territorio dei Comuni di Calci e Vicopisano (PI), colpito il 24 settembre scorso da un disastroso incendio, probabilmente doloso, che ne ha mandato in fumo oltre 1200 ettari, di cui 200 di coltivazioni, e che per miracolo ha risparmiato la Certosa di Calci, seconda classificata al censimento 2014. Al secondo posto con 83.138 voti il Fiume Oreto a Palermo, corso d’acqua a carattere torrentizio la cui sorgente si trova nella Conca d’Oro, che per parte della sua lunghezza si estende su un sito di interesse comunitario di grande valore naturalistico. Segue al terzo posto con 75.740 voti l’Antico Stabilimento termale a Porretta Terme (BO) situato nell’Appennino, alle pendici del Monte della Croce, lungo il greto del Rio Maggiore, in abbandono da vent’anni. Di seguito la Top Ten de I Luoghi del Cuore 2018.



1. Monte Pisano, Toscana, Pisa

2. Fiume Oreto, Sicilia, Palermo

3. Antico Stabilimento Termale, Emilia Romagna, Bologna

4. Santuario Della Madonna Della Cornabusa, Lombardia, Bergamo

5. Sito Archeologico Industriale Del Tessile, Umbria, Perugia

6. Laghi Di Monticchio, Basilicata,Potenza

7. Chiesa Di San Francesco,Toscana, Pisa

8. Abbazia Di San Michele Arcangelo a Lamoli, Marche, Pesaro e Urbino

9. Parco Della Rimembranza, Campania, Napoli

10. Castello Aragonese, Puglia, Taranto



Per maggiori informazioni: www.fondoambiente.it