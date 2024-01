In Valtellina con le ciaspole tra gli incanti dell'inverno

Per gli amanti della neve, la stagione invernale è sinonimo di sci ai piedi e giornate trascorse nei comprensori per sfrecciare su distese bianche insieme ad amici e parenti. Le racchette da neve permettono di camminare su percorsi completamente innevati senza sprofondare. Il rumore della neve che si sente ad ogni passo, abeti e pini maestosi che fanno da cornice e il silenzio assoluto della montagna regalano un’esperienza immersiva unica nel suo genere che incanterà grandi e piccini.

Comprensorio di Morbegno

Le funivie Pescegallo rappresentano l’unico impianto di risalita della Valgerola, nel comprensorio di Morbegno, e offrono agli sportivi 12km di piste completamente immerse in un paesaggio selvaggio e incontaminato. Poco prima degli impianti di risalita, per l’esattezza a Fenile, un piccolo borgo di questa valle, parte l’itinerario che da qui accompagna i ciaspolatori fino al rifugio Salmurano, punto di arrivo anche degli impianti di risalita. L’itinerario proposto è di media difficoltà, non prevede una particolare preparazione fisica e ha un dislivello massimo di 600m. Gli escursionisti, una volta partiti da Fenile, potranno seguire quello che è il percorso salute e poi una stradina che porta fino al rifugio dove si potranno degustare piatti tipici della tradizione valtellinese; gli amanti della montagna potranno anche decidere se fermarsi a dormire in rifugio per vivere una notte insolita.





Media Valtellina

I percorsi per ciaspole ad Aprica sono una garanzia per chi ama le vedute panoramiche e l’itinerario Monte Giovello ne è un esempio. Una volta partiti da Trivigno, in località Panizza-Alpe Strencia, gli escursionisti dovranno affrontare alcuni tornanti leggermente in salita prima di raggiungere la località Alpe Strencia. Qui la vista ampia e aperta offre vedute panoramiche sulle cime circostanti e, continuando lungo il sentiero, si potranno ammirare le vette delle Orobie. L’itinerario è semplice e di breve durata, meno di 6km fattibili in 2h; inoltre, non prevede un particolare impegno fisico ed è adatto anche alle famiglie e agli aspiranti ciaspolatori. Altra zona particolarmente apprezzata dagli amanti dei panorami da cartolina è Prato Valentino, a Teglio. Una volta lasciata l’auto in questo abitato, gli escursionisti possono seguire il percorso che attraversa la Baita del Sole e salire fino ad arrivare alla località Saline e Dos Laù, il punto più alto che offre la possibilità di ammirare il paesaggio circostante da terrazze naturali. L’itinerario lungo 7km è fruibile nel periodo invernale e, dato il suo dislivello positivo minimo, è perfetto per tutti i tipi di passi che in sole 2h e 30 minuti potranno camminare tra boschi ricoperti di un soffice manto nevoso.





Valmalenco

Tra i numerosi itinerari della Valmalenco pensati per gli amanti delle racchette da neve, sicuramente il più “gettonato” e per tutti gli amanti della natura resta il percorso che costeggia il lago Palù mentre per i più allenati, il percorso che porta ai piedi del Pizzo Scalino è sicuramente uno dei più interessanti. Punto di partenza è l’Alpe Largone, a circa 1800m; una volta giunti qui e parcheggiata l’auto, si prosegue fino all’alpe Prabello dove si trova il rifugio Cristina, un luogo caldo e accogliente dove è possibile fermarsi per ricaricare le pile e mangiare un piatto caldo. L’itinerario, sebbene preveda un dislivello di circa 430m, ha un tempo di percorrenza di circa 5h ed è indicato per escursionisti esperti e abituati a frequentare percorsi di montagna; inoltre, richiede una buona capacità di orientamento.





Bormio

I paesaggi del Parco Nazionale dello Stelvio sono un vero must per i grandi appassionati di ciaspole. Una delle sue valli che ospita itinerari perfetti per questo tipo di attività è la Val di Rezzalo che, soprattutto durante il periodo invernale, acquista ancora più fascino. Da Fumero – Fontanaccia, nel comune di Sondalo, parte un sentiero su una strada militare che fiancheggia il torrente Rezzalasco; l’itinerario si snoda tra boschi di abete rosso ricoperti di soffice neve per poi arrivare alla piana di San Bernardo: qui i turisti troveranno una piccola chiesa e il rifugio La Baita, dove è possibile fermarsi per un piatto caldo o una merenda. Il sentiero, di circa 3km, è di semplice percorrenza e prevede un dislivello massimo di 372m.