In Trentino per rigenerare anima e corpo

Sono 4 gli stabilimenti termali aperti anche in inverno: ognuno - grazie alle differenti proprietà delle acque - è specializzato nella cura di patologie specifiche, propone una propria linea cosmetica a base di prodotti naturali così da prolungare gli effetti benefici una volta rientrati a casa e a tutto questo aggiunge i vantaggi dei trattamenti wellness.

Terme Dolomia

Le rocce sedimentarie del Bellerophon del Gruppo dei Monzoni sono tra le più antiche e più nascoste delle Dolomiti di Fassa. Attraversando questo e altri strati, l’acqua sgorga ricca di minerali come calcio, magnesio e fluoro, ma quella del “bagn da tof” di Alloch a Pozza di Fassa è ancor più preziosa: è l'unica acqua sulfurea del Trentino. Le Terme Dolomia sono consigliate soprattutto per percorsi riabilitativi motorii dopo importanti traumi articolari e muscolari di atleti e sportivi in primis, ma non solo. Terme Dolomia offre il Pacchetto Benessere Corpo e Anima, l’aria incontaminata e l’acqua stimolante fanno bene in modo totale. Sessione di Ba Gua l’arte della camminata nei boschi innevati, aromaterapia con vapore termale, ingresso in grotta termale con cascata e cascatelle, bagno di calore con doccia termale, piscina termale interna ed esterna, massaggio viso e corpo emolinfatico e distensivo con olio agrumato. I pacchetti invernali sono validi fino al 2 aprile 2024.





Comano Terme

L'acqua bicarbonato calcio magnesiaca di Comano Terme, centro dermatologico d’eccellenza in Europa e conosciuto anche da Romani, è indicata nei trattamenti delle affezioni cutanee e nella cura e prevenzione delle infiammazioni croniche delle vie aeree e dei disturbi allergici. I bagni nell'acqua termale sono una terapia naturale e priva di effetti collaterali soprattutto per la psoriasi, la dermatite atopica e gli eczemi di adulti e bambini, con risultati che durano nel tempo senza il supporto di farmaci.





Pejo

Le tre sorgenti termali di Peio, che sgorgano ai piedi del Monte Viòz, sono note fin dal XVII secolo. Tre acque minerali con caratteristiche e proprietà differenti efficaci nel trattamento di diverse patologie. Le Terme di Pejo sono aperte fino ad aprile 2024. Wellness ai sapori di montagna: questo pacchetto include: saluto iniziale e assaggio delle acque termali; uso esclusivo dell’area wellness; peeling al sale con gli aromi di montagna nel bagno a vapore; sauna alpina al profumo di cirmolo; relax in una esclusiva stube alpina con maschera viso rigenerante alla stella alpina, trattamento decongestionante per contorno occhi, impacco antinfiammatorio all’arnica con massaggio ai piedi; esperienza sensoriale con l'immersione dei piedi in apposite vaschette in legno contenenti pigne, licheni e fieno di alta montagna; esperienza sonora in una esclusiva stube alpina. Un rito che si conclude con un momento goloso a base di tisane alle erbe di montagna, succo di mela biologico, frutta fresca e yogurt con piccoli frutti della Val di Pejo.





Caderzone Terme

Nel cuore della Val Rendena, tra le Dolomiti di Brenta Patrimonio dell'Umanità Unesco e il Gruppo dell’Adamello, Caderzone Terme, località Bandiera arancione del Touring Club Italiano, è un centro termale di riferimento per la cura e la prevenzione dei problemi respiratori e vascolari. L’acqua sgorga dalla fonte di S. Antonio ed è classificata come oligominerale ferruginosa, con oligoelementi significativi come litio e selenio. Per la stagione invernale il Borgo Salute prevede l’apertura continuativa del Centro Estetico e Massaggi e la possibilità di utilizzare il Centro Benessere in modalità “private”, ovvero in maniera esclusiva per piccoli gruppi.



Per maggiori informazioni: www.visittrentino.info