Trentino: benessere d'alta quota nelle Spa di Val di Sole

Qui, il piacere di trattamenti rilassanti per il corpo si somma a quello dello sport sulla neve (tra sci, snowboard e escursioni sulle ciaspole) per un’esperienza completa da qualsiasi punto di vista.

Spiagge per tutti i gusti in Oman

Basilicata: una regione per 9 carnevali storici. E non solo…

Non basta: da queste strutture è infatti possibile ammirare le pareti montuose illuminate dalla luna o i ghiacciai alpini. Davvero una rarità. I 4 rifugi-Spa si trovano in due dei comprensori della Val di Sole, lungo le piste di Folgarida-Marilleva e sul ghiacciaio del Presena. Dispongono di idromassaggio con vista sulle vette, sauna, cromoterapia, bagno turco e percorsi kneipp, utilissimi per ritemprarsi dopo una giornata trascorsa sugli sci. Ecco le schede dei rifugi Spa d’alta quota e delle Terme di Pejo.



Rifugio Solander Situato a 2.045 metri di quota a pochi metri dall’arrivo della moderna cabinovia Daolasa-Val Mastellina (dove si può agilmente giungere in treno e col bus), il rifugio è stato completamente ristrutturato nel 2019: l’area wellness, denominata “Nature Brenta Spa”, è suddivisa su tre livelli e circondata da fantastici boschi che consentono di godere di una vista mozzafiato sulle cime delle Dolomiti di Brenta. Qui, il percorso relax, si esegue rigorosamente in stile nordico-altoatesino. Ovvero, senza indumenti, per migliorare gli effetti benefici.



Chalet degli Angeli Sauna finlandese, bagno turco con vapore e calore controllato automaticamente, terrazza solarium, idromassaggio e kneipp compongono l’area Spa di questa tipica costruzione di alta montagna, posizionata a 1.900 metri sull’arrivo delle telecabine Belvedere e Folgarida, direttamente sulle piste da sci che comprendono il carosello sciistico di Folgarida-Marilleva e Madonna di Campiglio.



Rifugio Orso Bruno Il piacere del corpo e si unisce a quello della vista in questo rifugio che ha il suo elemento caratteristico nella vasca idromassaggio circolare con acqua a 39° affacciata su un’ampia vetrata panoramica che consente di ammirare stupendi tramonti montani. Il sottofondo di musica jazz e classica fa da piacevole corollario. L’area wellness comprende inoltre un bagno turco con luci soffuse e cromoterapiche. Negli anni la struttura è stata costantemente ampliata e ammodernata: si trova a 2.200 metri, nel punto d’incontro degli impianti di risalita delle tre località (Folgarida, Marilleva e Madonna di Campiglio), al centro dei loro 150 chilometri di piste.