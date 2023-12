Trentino: sci alpino, snowboard e sci nordico al top

Sono 227 gli impianti di risalita trentini, tra i più moderni dell’arco alpino, a servizio di 800 km di piste dove per il 90% l’innevamento è sempre garantito da dicembre ad aprile.



Novità sugli impianti e offerta Superpremiére - Due grandi comprensori riuniscono la maggior parte delle skiarea trentine: Dolomiti Superski, il carosello sciistico più grande del mondo, include le skiarea di Val di Fassa, Val di Fiemme e San Martino di Castrozza-Passo Rolle Lo Skirama Dolomiti Adamello Brenta include la Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, la più grande del Trentino, Alpe Cimbra, Monte Bondone, Paganella, Peio e Passo Tonale. Molti gli ammodernamenti e le novità su piste ed impianti, e gli interventi sugli impianti di innevamento. Nella Skiarea Campiglio - Dolomiti di Brenta, ad esempio, nella zona di Prà Rodont e del Doss del Sabion il vecchio impianto di risalita è stato sostituito con una nuova e più moderna telecabina a 10 posti. A Passo Tonale la seggiovia Valena è stata sostituita con una a 6 posti. Sulla Paganella nel campo scuola in località Laghet di Andalo la storica seggiovia biposto è stata affiancata da una moderna e funzionale telecabina da 10 posti ad ammorsamento automatico. Chi non vede l’ora di calzare gli sci, fino al 23 dicembre può approfittare della promozione Superpremiére: 4 pernottamenti al prezzo di 3, skipass 4 giorni al prezzo di 3, 4 lezioni di sci al prezzo di 3 (valida nelle strutture aderenti).



Transfer diretti - Fino all’1 aprile 2024, sabato e domenica, grazie al servizio FlySki Shuttle, le principali località sciistiche in Trentino saranno collegate tramite transfer diretti con gli aeroporti di Verona, Bergamo Orio al Serio, Milano-Linate, Milano-Malpensa, Venezia, Treviso, Bolzano e con le stazioni FS di Venezia-Mestre, Milano Centrale e Trento. Le località collegate sono quelle in Val di Sole, Val di Fassa, Val di Fiemme, San Martino di Castrozza - Passo Rolle - Primiero e Vanoi, Madonna di Campiglio e Pinzolo.



La novità Ski Wonders - Il Dolomiti Superski permette di attraversare 15 aree sciistiche percorrendo oltre 1.200 km di piste, la metà delle quali senza mai togliere gli sci. È ciò che lo rende tra i più estesi al mondo, il luogo ideale per quel mix di adrenalina, avventura e sport che sono gli skitour. In val di Fassa si può scegliere ben 4 skitour: Sellaronda, Giro della Grande Guerra, Panorama Skitour e Sass Becé Tour, con piste adatte a tutti. Ma da quest’anno ce n’è uno in più. Ski Wonders è l’ultima frontiera degli skitour tra le Dolomiti ladine. È l’unico Dolomiti Ski Safari senza pensieri e tutto incluso, che ha trasformato il Sellaronda in una Top Experience, sul format più che consolidato del Dolomiti Trek King estivo. Molto più di un semplice tour sciistico, un viaggio vero e proprio attraverso la “grande bellezza” delle Dolomiti, che porta da una vallata all'altra con un unico skipass, insieme ai professionisti della montagna. Un’avventura guidata in grado di trasformare il tour sciistico in un viaggio di bellezza attraverso le Dolomiti delle valli ladine. Lungo il percorso, ogni sosta nei vari rifugi del gusto segnalati, diventa l’occasione per deliziare il palato con le specialità locali e di sperimentare il calore e l’eccezionalità dell’accoglienza ladina anche in quota. La proposta prevede sei giorni di tour nelle Dolomiti con base in val di Fassa, 6 giorni di skipass Dolomiti Superski, aperitivo al tramonto, pernottamento in rifugio e Skisunrise, lo sci all’alba, esperienza benessere alle Terme Dolomia e QC Terme Dolomiti.



Free Ski Day - Sabato 16 dicembre è il Free Ski Day e in questa giornata i maestri delle Scuole di sci del Trentino aderenti si mettono a disposizione degli sciatori di ogni livello per lezioni collettive gratuite di 2 ore a bambini dai 4 anni in su e agli adulti nelle discipline dello sci alpino, snowboard e sci nordico. Anche attrezzature e skipass saranno gratuiti per la durata della lezione. Anche sciatori già evoluti potranno in questa occasione chiedere i consigli per migliorare ulteriormente la propria sciata. A conferma di ogni prenotazione verrà richiesto il versamento di 10 euro per persona. La cifra raccolta sarà devoluta interamente a Sportabili, Associazione trentina con sede a Predazzo che si occupa di diffondere lo sci tra i ragazzi diversamente abili. Chi prenota un week end per partecipare al Free Ski Day avrà uno skipass di due giorni al prezzo del giornaliero. Per partecipare basta contattare una delle Scuole di sci del Trentino.



