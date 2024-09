Trentino: le impareggiabili Dolomiti di San Martino di Castrozza

VACANZE IN QUOTA - Tutto questo nel pieno rispetto di uno straordinario patrimonio di paesaggi: a San Martino di Castrozza (1.450 mt) sembra di poter toccare le montagne con un dito e la natura si integra perfettamente con il piccolo centro alpino, permettendo una vacanza in quota con tutti gli agi e le opportunità di una capitale alpina estiva ed invernale. Le distanze sempre contenute, gli impianti di risalita che funzionano ad energia pulita e tutti i servizi raggiungibili comodamente anche a piedi fanno di questa località un vero e proprio “Salotto delle Dolomiti.” Chi ama la montagna apprezzerà sicuramente lo skyline inconfondibile delle Pale di San Martino, la Barriera Corallina delle Dolomiti. L’energia di questi luoghi è racchiusa nella straordinaria varietà di paesaggi: dall’Altopiano delle Pale a 2.700 metri, alla selvaggia catena del Lagorai, ideale per gli amanti della wilderness, dai verdi boschi della Valle del Vanoi, ai prati della Val Canali, fino a giungere ai freschi torrenti della Val Venegia.



PASSO ROLLE - Per gli appassionati di montagna e di sport è la meta ideale: in estate le attività outdoor spaziano dalle passeggiate più semplici ai percorsi trekking di più giorni, (anche con ferrate) sull’Altopiano delle Pale, per passare agli itinerari in bicicletta alla scoperta di boschi, pascoli e borghi antichi, alle più adrenaliniche opportunità offerte dal San Martino Bike Arena, dal Colbricon Bike Park o dai due Pump Track di Primiero e San Martino di Castrozza. Da non perdere anche il percorso ciclopedonale che permette di collegare il fondovalle di Primiero (loc. Masi di Imer) con San Martino di Castrozza, salendo poi su strada bianca fino a Passo Rolle.



STREPITOSA BIODIVERSITÀ - La magia e la cura dell’ambiente sono garantite dal Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, il luogo ideale in cui scoprire, attraverso proposte didattiche e facili escursioni, la bellezza insita nella strepitosa biodiversità della zona. Un inesauribile universo di occasioni per conoscere non solo la natura ma anche la cultura e la storia della montagna fra percorsi guidati, itinerari tematici come il Sentiero Etnografico del Vanoi o quello delle Muse Fedaie e naturalmente tutti i colori e i profumi che solo questi luoghi possono regalare! Il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino propone tantissime attività adatte a grandi e piccini: visite guidate, gite in malga, laboratori ambientali per bambini, iniziative culturali e gastronomiche. Nella Valle del Vanoi anche l’Ecomuseo racconta i cicli e i ritmi di vita passata, presente e futura della sua Comunità declinati in 7 temi: acqua, legno, pietra, erbe, sacro, guerra e mobilità.