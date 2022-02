Trentino d'inverno: nei parchi a caccia di emozioni

I Parchi naturali sono luoghi di eccellenza per un turismo sostenibile che testimoniano, per una volta, lo sforzo dell’uomo per la sopravvivenza della vita del pianeta. Queste sono alcune delle esperienze che puoi fare proprio tu per diventare ambasciatore e messaggero di un mondo incantato.



Notte di Stelle allo Stelvio - Nel bosco di notte per un’avventurosa serata: ascoltando i fruscii e i rumori del bosco potremo scoprire in maniera diversa l’ambiente che di solito, dopo il crepuscolo, è solo degli animali. Con il naso all’insù, ad occhio nudo, dedicheremo parte della serata per l’osservazione del cielo per conoscere e riconoscere le principali costellazioni. Parco Nazionale dello Stelvio, ogni martedì in Val di Peio ore 21.00 - Ritrovo Piazzale Telecabina.



Alla Ricerca di Impronte - Una passeggiata alla scoperta delle tracce che gli animali lasciano sulla neve. Nel silenzio della foresta del Parco Nazionale dello Stelvio, interrotto dallo scroscio delle acque del torrente Rabbies e dal movimento degli abitanti del bosco raggiungeremo, superando le cascate del rio Ragaiolo, l’antica Segheria Veneziana, passando per il ponte sospeso. Ogni mercoledì in Val di Rabbi ore 9.15 - Ritrovo a Rabbi Fonti - Punto Info Parco Rabbi.



Parco Naturale Paneveggio, Pale di San Martino - Per tutto l’inverno, da dicembre a marzo, il Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino organizza passeggiate, attività ed escursioni con le racchette da neve in compagnia delle Guide Alpine. Ci sono le “Passeggiate a Paneveggio”: brevi e adatte a tutti, costeggiano la forra del Travignolo e terminano con la visita all’area faunistica del cervo, che non a caso, è il simbolo del Parco. Qui potrai vedere da vicino alcuni esemplari di questo maestoso animale. “Toc, toc, c’è nessuno?” è invece un’attività che i più piccoli di casa ameranno. Si va alla scoperta dei segreti del bosco in inverno e a fine esplorazione si va tutti insieme a fare una sana e golosa merenda al calduccio di Maso Col.



San Martino di Castrozza - I più curiosi troveranno interessante “San Martino di Castrozza tra storia e natura”, una passeggiata nel paese di San Martino di Castrozza per scoprire le sue origini, conoscere il suo scenario naturale e tuffarsi nelle storie dei viaggiatori inglesi dell’Ottocento, pionieri dell’alpinismo. “Enrosadiratime” ti porta infine in alcune imperdibili location come Val Canali e Val Venegia, all’ora del tramonto, quando le Pale di San Martino si tingono di rosa. La passeggiata è breve e sempre in compagnia delle Guide Alpine. Per chi invece vuole imparare, una volta per tutte, a utilizzare le racchette da neve, il Parco organizza tante escursioni nella neve con le ciaspole.



Parco Naturale Adamello Brenta - Il Parco Naturale Adamello Brenta in collaborazione con l’Apt di Madonna di Campiglio organizzano escursioni invernali con le ciaspole per i possessori di skipass settimanale. Immersi nella natura i partecipanti cammineranno con le ciaspole ai piedi sui sentieri del Parco, andando alla scoperta degli animali che abitano nel bosco e cercando di cogliere gli indizi del loro passaggio. Si tratta di facili passeggiate sulla neve con l’accompagnamento di un esperto del Parco e di una guida alpina, inserite nella nuova proposta “Cinque su sette” che rivoluziona il concetto di skipass tradizionale, grazie all’integrazione con le top experience. Queste le escursioni previste: - Ciaspolata a Milegna: mercoledì 12 gennaio e mercoledì 20 aprile 2022. - Ciaspolata a malga Mondifrà: mercoledì 6 aprile 2022. Saranno tutte escursioni pomeridiane con ritrovo alle 14.00 e rientro alle 17.30/18.00 circa.



Per maggiori informazioni: www.visittrentino.info