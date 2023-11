Tirolo: experience room e tante novità per gli sciatori

Per l’inverno in Tirolo gli impianti di risalita e i comprensori sciistici investono ancora una volta nel comfort degli sciatori, senza tralasciare le nuove proposte per inedite mete (con effetti speciali) da esplorare con curiosità, come l’Infotainment Show Experience Tirol, il Visorium e Your Dome Tirolo.

Your Dome Tirol - Nel 2001 è stato inaugurato il planetario di Schwaz in Tirolo in un edificio di nuova costruzione. Da oltre 20 anni, i visitatori possono godere di vari spettacoli sul tema delle stelle e dello spazio. Ora, con la conversione in Your Dome Tirol, una visione è diventata realtà: con la trasformazione in una cupola avventura con una cupola convertibile a 360 gradi, i visitatori saranno immersi in magici mondi di immagini e suoni con film, spettacoli e concerti a partire dall’inverno 2023/24. L’importante ristrutturazione sarà completata con la riprogettazione del negozio, della caffetteria e delle strutture esterne.



Visorium - Su una superficie di oltre 2.000 m², nell’inverno 2023/24 aprirà a Mayrhofen nella Zillertal il Visorium, una struttura coperta completamente nuova dedicata a storie, leggende e punti di riferimento. Escape room, laser tag e adventure golf offrono ai visitatori l’opportunità di scoprire la Zillertal posteriore da una prospettiva completamente nuova. Parola chiave “edutainment” (apprendere divertendosi): l’intrattenimento e le varie attività hanno lo scopo di trasmettere fatti interessanti sulla Zillertal. Per quanto riguarda le delizie culinarie, il nuovo ristorante Schnogerei vizia gli ospiti con piatti locali, ispirati alla cucina della nonna.



Infotainment Show Experience - Un modo speciale di vivere il Tirolo è la nuova meta escursionistica Experience Tirol nei grandi magazzini “Kaufhaus Tyrol” nel cuore di Innsbruck, capoluogo tirolese. Su una superficie di 512 metri quadrati, i visitatori trascorrono 60 minuti passando per cinque sale interattive, in cui si possono scoprire viste spettacolari e storie accattivanti sul Tirolo grazie alle ultime tecnologie come la realtà virtuale, gli ologrammi o le proiezioni a 360°. I cinque mondi narrati ruotano attorno ai temi della natura, della tradizione, della storia, dell’arte e dello sport e sono pensati per attrarre sia gli abitanti del luogo che gli ospiti, ma anche adulti e bambini.



Sci: novità a Kitzbühel - A partire dall’inverno 2023/24, le moderne seggiovie a 6 posti (6SB Gauxjoch e 6SB Trattenbach) sostituiranno gli impianti di risalita obsoleti del comprensorio sciistico KitzSki, che è stato più volte nominato uno dei migliori comprensori sciistici del mondo. Insieme all’azienda Leitner, Bergbahn Kitzbühel sta implementando il progetto in termini di sostenibilità, con particolare attenzione agli aspetti sociali, ecologici ed economici.



Stubai: la nuova cabinovia - Il comprensorio sciistico Schlick 2000 nella Valle dello Stubai sostituisce la cabinovia Galtalm del 1961 con una moderna e confortevole cabinovia a 10 posti di Leitner, la prima cabinovia a 10 posti della Valle dello Stubai. Il cuore del progetto comprende il prolungamento della funivia dalla stazione a valle leggermente sotto la Fronebenalm fino alla stazione a monte sopra la Galtalm a 1.760 metri sul livello del mare. La nuova Galtbergbahn porterà a un significativo miglioramento della qualità e del comfort e renderà le cose più facili, soprattutto per le scuole di sci e i principianti. La capacità di trasporto di 1.400 persone all’ora con un tempo di percorrenza di circa quattro minuti può essere aumentata fino a un massimo di 2.000 persone all’ora, se necessario.



Tiroler Zugspitz Arena - Scale mobili per la funivia, fermata dell’autobus coperta, parcheggi Kiss & Ride, parcheggio sotterraneo, negozio, deposito sci, ascensore e una nuova area di biglietteria: tutto questo ospita la stazione a valle della Ehrwalder Almbahn, recentemente ristrutturata ad hoc, che aprirà in tempo per la stagione invernale 2023/24. Le correzioni dei pendii e il rinnovo dell’impianto di innevamento lungo la discesa a valle, nonché le piste per i principianti e l’ampliamento del garage per gatti delle nevi presso la stazione a monte, completano il progetto di ammodernamento completo.



Zillertal Arena: nuova cabinovia - Il collegamento tra Zell e Gerlos sarà reso ancora più comodo, efficiente e attraente con la nuova cabinovia a 10 posti Wilde Krimml a partire dall’inverno 2023/24. Senza una stazione intermedia, la cabinovia a 10 posti, stabile anche in condizioni di vento, trasporterà gli sciatori tra Zell e Gerlos in modo confortevole grazie ai sedili riscaldati. Inoltre, nel comprensorio sciistico di Königsleiten, dall’inverno 2023/24 la vecchia seggiovia a 2 posti Mitterleger lascerà il posto a una comoda seggiovia a 6 posti con capote e sedili riscaldati.



Pattinaggio sul ghiaccio - Naturparkregion Reutte, La più grande pista di pattinaggio dell’Austria occidentale: già il 17 novembre 2023, il nuovo evento clou “Reutte on Ice” nella regione del Parco Naturale di Reutte ha aperto con un concerto di DJ Ötzi. Prossimamente, l’ex “Reuttener Ice Dream” sarà ampliato di oltre 2.000 m² con piste da pattinaggio all’interno del Reuttener Park am Untermarkt e una seconda pista di pattinaggio, diventando così la più grande pista di pattinaggio dell’Austria occidentale. Questo può essere utilizzato anche per attività come il curling e l’hockey su ghiaccio. Con un concetto di illuminazione armonioso, la pista di pattinaggio sul ghiaccio nel centro di Reutte diventerà un’attrazione invernale nella regione, che sarà aperta alla fine di febbraio 2024.



Slittino per famiglie a Kühtai - Ad oltre 2.000 metri sul livello del mare, la nuova pista da slittino per famiglie di Kühtai offre puro divertimento in slittino per grandi e piccini su una lunghezza totale di 1.300 metri e 14 tornanti. Prima di affrontare la pista, illuminata anche di notte, da non perdere uno spuntino alla Graf Ferdinand Haus.



Nuove vie di arrampicata - Sia i principianti che gli scalatori esperti troveranno pane per i loro denti a Paznaun su quattro nuove vie di arrampicata su ghiaccio a Kappl e See. I percorsi “Benzinbrüder Holdernach”, “Sinsner Eissüule” e “Moos Eisfall” a Kappl e il “Glasur l’amour” a See si trovano tutti tra i 1.100 e i 1.500 metri sul livello del mare e offrono l’opportunità di scalare impressionanti cascate di ghiaccio nel paesaggio invernale mozzafiato del Paznaun.



