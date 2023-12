Friuli Venezia Giulia: sci in famiglia e sconti per i più giovani

Sono queste alcune delle principali novità dell'offerta sciistica della regione, che si presenta ancora una volta con tariffe tra le più competitive dell’intero arco alpino e attenzione alle nuove generazioni.



Sei poli sciistici - Nei sei poli della regione gestiti da PromoTurismoFVG (Piancavallo, Sappada/Forni Avoltri, Forni di Sopra/Sauris, Ravascletto/Zoncolan, Tarvisio e Sella Nevea) la stagione si è aperta l’8 dicembre e si concluderà il giorno di Pasquetta, lunedì 1° aprile, a eccezione del polo di Sella Nevea che chiuderà gli impianti il 14 aprile. Lo skipass giornaliero costa 44 € - in bassa stagione, dall’8 al 17 dicembre e dal 18 marzo a chiusura impianti, scende a 31 €-, è valido su tutti i sei poli montani, mentre chi desidera sciare solo sulle piste di Sauris o di Pradibosco potrà usufruire di tariffe ulteriormente ridotte.



Le novità - Si punta sui giovani: un'unica categoria Junior dagli 8 ai 19 anni (2005-2016 compresi) che potrà godersi le piste con uno skipass da 10 € al giorno e bambini al di sotto degli 8 anni (nati dal 2017-2021 compresi) gratis. Stop anche alle file in biglietteria per acquistare lo skipass: da quest’anno nei comprensori sciistici di Piancavallo, Ravascletto/Zoncolan, Tarvisio e Sella Nevea si potrà saltare la coda e andare direttamente ai tornelli grazie alle casse automatiche, che consentiranno di comprare alcune tipologie di biglietti e di convertire il qrcode di un acquisto effettuato online. Tra le altre novità le sette skimap interattive e consultabili online, ognuna dedicata a un polo sciistico, che permettono di visualizzare tutti i sevizi connessi agli impianti di risalita con una scheda personalizzata (apertura e chiusura di piste e impianti, dati tecnici, webcam, ristori e noleggi) e la realizzazione di bollettini invernali inviati quotidianamente a stakeholder e pubblicati sul sito per offrire un aggiornamento in tempo reale delle condizioni metereologiche.



Le tariffe: 44 € per il giornaliero - Il prezzo dello skipass giornaliero per adulti per la stagione ‘23/’24 è di 44 € (in bassa stagione 31 €), la tariffa per i “senior” (i nati tra il 1949 e il 1959) cala a 38,50 € (27,50 in bassa stagione) mentre l’abbonamento Cartaneve viene proposto a 550 € a prezzo intero. “Junior” e “over75” (1948 e precedenti) pagano il giornaliero 10 €, mentre i baby sono gratis. Ci sono anche varie altre opzioni, fra cui lo Sci@ore in giornata. Gli skipass si possono acquistare in tre diverse modalità: online, attraverso il webshop FVGstore, alle casse dei poli sciistici e alle casse automatiche.



Le novità sulle piste, ripartono le notturne - Nel comprensorio di Ravascletto/Zoncolan ci sono due nuove piste rosse, la Laugiane (2b) e la sua Variante (2c), a Piancavallo sono stati ultimati i nuovi raccordi della pista da fondo Pian Mazzega. Ritornano le sciate in notturna: a Forni di Sopra la ski-alp sarà in programma il martedì sera, a Piancavallo il mercoledì e a Sella Nevea il venerdì, mentre a Tarvisio, ogni venerdì da gennaio a marzo, si potrà provare il brivido della Di Prampero illuminata dalla luce della luna.



I sei poli sciistici - Dalle Dolomiti friulane, nella parte più occidentale della catena montuosa regionale, attraverso le Alpi Carniche e fino ai massicci delle Alpi e Prealpi a Giulie: i sei i poli sciistici del Friuli Venezia Giulia regalano paesaggi incontaminati e piccoli borghi, una piacevole scoperta per chi sceglie questa regione al confine con Austria e Slovenia come meta invernale.

Ravascletto/Zoncolan: il monte Zoncolan è passato alla storia, per la sua durissima salita, con il Giro d’Italia, ma d’inverno le sue pendici innevate lo trasformano in un polo sciistico ben esposto al sole con 24 km di aree sciabili, un’arena freestyle per sciatori e snowboarder, piste soleggiate e spaziose adatte a tutti i livelli a cui si aggiunge la ricca offerta di rifugi e ristoranti per un après-ski direttamente sulle piste. In località Pradibosco sono presenti altri due impianti di risalita per 1,2 km di piste.

Forni di Sopra/Sauris: Forni di Sopra offre 13 km di aree sciabili nel comprensorio del Varmost, dove si scia lungo discese impegnative - tra cui il tracciato più lungo della regione con i suoi 5,5 km, che parte dai 2.073 metri del monte Crusicalas fino a fondovalle - ma anche su piste adatte a tutti. Sauris, (Zahre) è un incantato borgo alpino, nominato dalle Nazioni Unite Best Torism Village, con due tracciati dedicati ai campi scuola e una pista da discesa azzurra, ideali per chi inizia a muovere i primi passi sugli sci, oltre a una rossa e una nera, la Zheile.

Sappada/Forni Avoltri: circondata dalle Dolomiti, Sappada offre 15 km di piste per lo sci alpino, che spaziano da tracciati più semplici e campetti scuola alle rosse e nere più impegnative, fino anche a quota 2000 metri. Poco distante da Sappada, a Forni Avoltri, è presente l’unico centro per il biathlon e sci nordico della regione con la pista dei "Piani di Luzza" a quota 1043 metri.

Tarvisio: con i suoi 24 km di piste, a Tarvisio il divertimento per chi pratica sci alpino è assicurato, in particolare lungo i 4 km di discesa della sua pista nera più famosa, la Di Prampero, che parte dal borgo sul monte Lussari - dove sorge il santuario mariano - e termina a valle, in località Camporosso. Tra i monti Florianca e Priesnig si trovano inoltre numerose discese adatte a tutti i livelli, oltre all’area del campo scuola Duca d’Aosta.

Sella Nevea: affacciata sul versante sloveno delle Alpi Giulie, Selle Nevea è una località particolarmente attrattiva e ideale, grazie all’alto livello tecnico dei suoi 10,5 km di tracciati, per gli amanti dell’adrenalina e per chi pratica le specialità più veloci dello sci alpino.

Piancavallo: con suoi 14 km di aree dedicate allo sci alpino e snowboard e i moderni impianti di risalita, è un comprensorio situato su un altopiano a nord di Pordenone dal quale nelle giornate più limpide è possibile scorgere il mare, ben esposto al sole e apprezzato dai giovani sciatori.



Per maggiori informazioni: www.turismofvg.it