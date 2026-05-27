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© ufficio stampa |  Le Dolominiti
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trekking deluxe

Curona de Gherdëina: esplorare la corona delle Dolomiti

Cinque giorni di cammino in alta quota fra Val Gardena, Sella e Alpe di Siusi, ma con pernottamenti a tutto comfort

27 Mag 2026 - 06:30
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In cammino ad alta quota, ma con pernottamenti di lusso in strutture di fondovalle, per ammirare le splendide cime vette dolomitiche e nello stesso tempo per godere del comfort dell’accoglienza tipica delle Dolomiti: una nuova illuminata formula di trekking d’alta quota che permette di camminare tra le pareti rocciose più iconiche del mondo, premiandosi poi con cene gourmet e un bien vivre epicureo in dimore di lusso. 

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