Estate in Tirolo: le cinque esperienze imperdibili

Nei suoi cinque parchi naturali e nel Parco Nazionale degli Alti Tauri, il Tirolo non mostra solo il suo lato più incontaminato e selvaggio: questa è anche la migliore opportunità e probabilmente la più grande occasione per vedere animali selvatici rari. Stambecchi, camosci, cervi, gipeti, e aquile reali: sono questi i Big Five delle Alpi che si possono scoprire in un trekking. Durante un tour di osservazione della fauna selvatica con ranger qualificati del parco naturale o del parco nazionale, la natura diventa una vivace aula a cielo aperto e gli ospiti imparano tutto su questi impressionanti animali e sui loro habitat.



MUSICA AD ALTA QUOTA Ascoltare l’orchestra da camera InnStrumenti e godersi il panorama montano unico a 2.340 metri di altitudine: il concerto alpino-urbano clou “Klassik am Berg” lo rende possibile. Non solo per i principianti della musica classica, ma anche per gli intenditori, il concerto dell’8 settembre 2024 all’Hoadl dell’Axamer Lizum è un’indimenticabile esperienza di ascolto e ad alta quota. Già durante la salita con la funivia, i piccoli gruppi musicali nelle stazioni a valle, intermedie e a monte preparano i visitatori per il pomeriggio dei con- certi. Non è solo l’alta qualità dell’orchestra, la particolarità del luogo e il viaggio sulla funi- colare che rendono “Klassik am Berg” un’esperienza musicale unica, ma anche il sofisticato concetto che rende questo evento un appuntamento amato da tutte le fasce d’età. I visitatori ascoltano la musica classica, estratti da opere famose, ma anche brani musicali che si armonizzano con il luogo del concerto sulla montagna. In caso di maltempo, il concerto si svolgerà nella non meno suggestiva Casa della Musica di Innsbruck.



Per maggiori informazioni: www.tirolo.com