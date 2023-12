Courmayeur: al via la ricca intensa stagione invernale

La località valdostana promette un inverno fatto di neve, bellezza e divertimento, tra sci in pista e sui ghiacciai, ciaspolate nei boschi innevati, immersioni nella natura e cene in suggestivi ristoranti in quota raggiungibili in funivia fino a tarda notte.



In pista - La Courmayeur Mont Blanc Funivie (che resterà aperta fino al 7 aprile 2024) collega Courmayeur a innumerevoli pendii perfettamente innevati, grazie a 18 impianti di risalita che collegano i versanti di Checrouit e Val Veny e offre 33 piste immerse in un contesto naturale di boschi e vallate soleggiate che regalano panorami mozzafiato. Grazie all'innovativo sistema di innevamento programmato, che copre oltre l'80% del comprensorio, gli appassionati dello sci possono godersi una neve di alta qualità durante tutta la stagione.



“Slow” snow: ciaspole, sci di fondo e bike - Le ciaspole offrono l’occasione di immergersi nel silenzio della natura, andare a caccia di impronte di animali inoltrandosi sui sentieri innevati. La Val Ferret offre alcuni tra i percorsi più suggestivi dove poter scoprire, dopo una lunga ciaspolata, anche ottimi ristoranti con menù tipicamente valdostani. Affascinanti anche i tour dei villaggi, come il Tor di Vercuino, il Tor d’Entrèves e il Tor de Dolonne, e l’anello dell’Ermitage, che attraversa boschi secolari e romantici punti panoramici come La Suche e Tirecorne. La Val Ferret è perfetta per lo sci di fondo, da Planpincieux partono le piste ben tracciate e battute che si snodano lungo l’intera valle, fino alla località di Lavachey. In alternativa si può noleggiare una snow bike e godersi una giornata di sole pedalando sulla neve. Gli stessi percorsi dopo il tramonto, illuminati dalla pila frontale, acquistano colori e atmosfere ancora più magici.



In neve fresca: freeride e skialp - Si lascia la propria traccia, disegnando curve perfette, di fronte a panorami che lasciano senza fiato. Con gli impianti si raggiungono il comprensorio della Courmayeur Mont Blanc Funivie e la zona del Monte Bianco, ricche di opportunità. Chi preferisce le pelli agli impianti pratica invece lo scialpinismo, che unisce la fatica della lenta salita, ricca di soddisfazione, all’adrenalina della discesa in neve fresca. A Courmayeur si pratica da gennaio a marzo e aprile: accompagnati da una guida alpina esperta si esplorano il vallone di Malatrà e i percorsi in Val Veny.



Peak of Taste - Molti gli eventi, fra cultura, spettacolo, gastronomia, che animeranno l’inverno di Courmayuer. Innanzitutto riprende quota la rassegna di Courmayeur dedicata all’alta cucina. Primo evento di un’intensa stagione dedicata al buon mangiare e bere che permetterà ai visitatori un’immersione nel mondo food a 360° grazie al ricco programma incontri, che vanno dalla colazione all’aperitivo, dove incontrare sia “ambassador” del gusto italiano e valdostano che partecipare a talk e incontri con chef stellati di fama internazionale. Tanti gli ospiti attesi ai piedi del Monte Bianco, in particolare nomi di rilievo del panorama gastronomico e giovani talenti della cucina, ma anche bartender e mixologist.



NEW_Live in Courmayeur - Il 6 gennaio Courmayeur si riempie di musica. Live in Courmayeur è il nuovo evento musicale dedicato ai ragazzi dai 20 a 30 anni che vede sul palco Sonik DJ, autore di Lover (feat Vossell), Oh My Wherever, (feat. KDaVine), per un DJ set di circa 80 minuti, dove dalle 22.00 a 00.30, immersi nell'atmosfera open air della località, gli spettatori saranno catturati dall’energia della musica immersi in uno scenario mozzafiato.



Courmayeur Feeling Mountain Winter Edition - La montagna si racconta attraverso i suoi protagonisti, persone che vivono la dimensione della verticalità con passione, per mestiere o per scelta esistenziale. È lo spirito di Feeling Mountain, la rassegna che quest’anno torna in versione invernale grazie alla collaborazione del team Scarpa, il 10 febbraio 2024, con un appuntamento che vede protagonista Nirmal Purja, principale rappresentante delle guide sherpa. L’alpinista nepalese ha raggiunto la celebrità internazionale per avere scalato tutti gli ottomila nel tempo record di 189 giorni, ovvero appena più di sei mesi. Il suo obiettivo è restituire agli sherpa il ruolo e la considerazione che spetta loro in un mondo altamente competitivo come quello dell’alpinismo.



Mountain Gourmet Ski Experience - Dal 22 al 24 marzo Courmayeur tornano i vertici della cucina Made in UK. Heston Blumenthal, pluristellato chef inglese, appassionato sciatore e fan della località, propone una tre giorni dedicata ad ospiti internazionali, con pranzi e cene, momenti di scoperta del territorio e tanto sci. Un’atmosfera di festa che coinvolgerà i locali e i rifugi a bordo pista e in centro, con menu a tema studiati da Jean-Philippe Blondet, Chef Executive con 3 stelle Michelin del ristorante The Dorchester, e Claude Bosi, rinomato chef francese con 2 stelle Michelin a Londra. Il 22 marzo presso Les Dames Anglaises, ci sarà un percorso di degustazione a 6 portate creata dagli chef in collaborazione con il locale ospitante. Il 23 marzo protagonista assoluto della giornata è il barbecue stellato e festa après-ski al rifugio Maison Vieille, situato in cima alla seggiovia Maison Vieille con vista incredibile sul Monte Bianco.



Per maggiori informazioni: www.courmayeurmontblanc.it