Austria, un magico inverno nel Salisburghese

Oltre alle classiche piste da sci, in tutto il Salisburghese i turisti possono scegliere tra un ampio ventaglio di attività come, per esempio, ciaspolate all’interno di boschi innevati, discese emozionanti sulla pista da slittino più lunga del mondo e giornate spensierate trascorse a pattinare.



Sulla neve con ciaspole - Le ciaspole sono delle racchette da neve che, una volta indossate, permettono di camminare sulla neve senza sprofondare. Non serve una particolare preparazione fisica e, proprio per questo motivo, sono particolarmente apprezzate da tutti i turisti alla ricerca di un’alternativa allo sci. L’itinerario che si sviluppa nei pressi di Sentiero della Luna ha come punto di partenza il centro di Zauchensee presso Altenmarkt. Una volta partiti, si costeggia il lago e fin sa subito si è catapultati in un’atmosfera quasi fiabesca e magica: che sia ghiacciato o semplicemente ricoperto di neve, il lago regala sempre panorami da cartolina che incantano gli escursionisti. Sebbene il percorso sia semplice, lungo l’itinerario sono presenti diverse aree di sosta proprio per dare ai turisti la possibilità di godersi a 360° l’escursione e la bellezza della natura che li circonda.



Piste da slittino - Particolarmente apprezzate dai più piccoli sono le piste da slittino, presenti in diverse zone del Salisburghese e tutte quante dotate di comode e moderne funivie per agevolare la salita. E quando si parla di piste da slittino, il Salisburghese può vantare un premiato mondiale, ovvero la pista da slittino più lunga del mondo, con partenza dal monte Wildkogel fino al paese di Bramberg. Grazie alla sua lunghezza di oltre 14km e un dislivello di 1.300m, il divertimento qui è una garanzia.Per poter vivere quest’esperienza, che dura dai 30 ai 50 minuti, non è necessario portare il proprio slittino, è possibile noleggiarli nel paese di Neukirchen o Bramberg. La pista da slittino, inoltre, è illuminata anche di notte, con la possibilità di percorrere la discesa fino alle 22.



Scialpinismo - Se durante la stagione estiva viene chiamata la Valle dei Rifugi, durante l’inverno Grossartal è nota come la Valle degli Scialpinisti. I numerosi tour ed escursioni di diversa durata offrono agli amanti della neve e degli sci la possibilità di vivere giornate spensierate sfrecciando lungo i pendii innevati. Tra le cime più apprezzate per lo scialpinismo nel Salisburghese c’è sicuramente il "Kreuzeck", con un'altitudine di poco più di 2.200m. Sul sito BERG-GESUND è possibile trovare, da dicembre ad aprile, un’ampia offerta di itinerari perfetti per tutti i tipi di preparazione; inoltre, per garantire la massima sicurezza tutte le escursioni prevedono la presenza di una guida, di supporto per gli escursionisti in caso di necessità e in grado di raccontare curiosità e aneddoti sul territorio.



Pattinare sul lago - Wolfgangsee, Wallersee, Fuschlsee, Goldeggersee o Zell am See: sono solo alcuni dei laghi presenti in tutto il Salisburghese che, durante la stagione fredda, si ghiacciano e diventano delle piste perfette per pattinare. Grazie ai punti noleggio presenti nelle vicinanze dei laghi, tutti i turisti possono provare a danzare sul ghiaccio, disegnare curve con i pattini o semplicemente cercare di non fare buffe cadute insieme agli amici.



Come il dottor Zivago - L’escursione in slitta trainata da cavalli è sicuramente un’esperienza romantica che si può vivere nel land e che regala la possibilità di ammirare, in maniera slow, contesti naturalistici di rara bellezza. Potersi godere il paesaggio imbiancato dalla neve, seduti su una slitta trainata da eleganti cavalli è sicuramente qualcosa che impreziosisce ancor di più il soggiorno nel Salisburghese e che merita di essere vissuto. Filzmoos, nella regione del Mondo Sportivo Salisburghese, vanta una lunga tradizione in questo senso ed è in grado di regalare una tra le passeggiate a cavallo più belle di tutto il land. Dal centro del paese le slitte di diverse dimensioni portano i turisti alla scoperta di luoghi incantanti e malghe dove potersi riscaldare e degustare le prelibatezze locali.



Per maggiori informazioni: www.salisburghese.com