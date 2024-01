Austria: a Villach un inverno di relax, sport e salute

Un soggiorno a Villach permette di vivere un vero e proprio percorso alla ricerca del relax, dalle moderne e accoglienti KärntenTherme alla vasca termale Thermal-Urquellbecken situata all’interno del ThermenResort Warmbad-Villach, fino alle grotte climatiche ricavate a Bad Bleiberg.

capolavoro architettonico tra piani sospesi, pareti inclinate e torri portanti oblique - rappresentano il complesso a maggior “effetto WOW” del sud dell’Austria , con un’architettura che si ispira dalle caratteristiche morfologiche della zona, con particolare riferimento alle numerose sorgenti d’acqua del circostante Parco Naturale del Dobratsch. Nell’impianto è possibile godere di un’esperienza immersiva completa, grazie alle aree FUN, e SPA: la prima, frequentata da un’utenza più giovanile e da famiglie con bambini, offre piscine con acqua termale a 33° e attrazioni acquatiche (come i toboga e il Crazy River) per abbinare nuoto e divertimento. La seconda attende chi è alla ricerca di un momento di relax tra saune, hammam e bagno turco in un’area benessere di alta classe, con un'ampia selezione di trattamenti di bellezza e benessere.

Thermal-Urquellbecken

Accanto a questa già piacevole attività, c’è poi la possibilità di provare un’esperienza wellness assolutamente unica immergendosi direttamente nella sorgente termale: la Thermal-Urquellbecken del ThermenResort Warmbad-Villach è una vasca costruita proprio sopra la fonte e l’acqua sgorga dal terreno direttamente nell’invaso attraverso un fondo di ghiaia. In questo modo il ricambio è continuo e l’intera piscina (da 25x15 m) si rinnova completamente ogni tre ore, mantenendo l’acqua alla temperatura costante di 29°. Mentre all’interno del parco acquatico KärntenTherme l’acqua viene riscaldata a 32-34° e mescolata con normale acqua potabile, qui si tratta di acqua termale pura, a cui vengono riconosciute proprietà analgesiche e particolare efficacia nell’alleviare le infiammazioni del sistema muscolo-scheletrico.L’esclusivo hotel a cinque stelle Warmbaderhof, che fa sempre parte del ThermenResort Warmbad-Villach e che è anche un Centro all’avanguardia di cure e terapie, completa un’offerta interamente dedicata al benessere.





Bad Bleiberg

Altrettanto noto per le sue proprietà salutari è Bad Bleiberg, piccolo comune a una dozzina di chilometri da Villach. Se lì si nuota, qui si respira. Un tempo era un fiorente centro minerario, ma a partire dagli anni Cinquanta, esaurita l’attività estrattiva, la comunità ha dato nuova vita alle miniere riqualificandole in gallerie climatiche terapeutiche, dove la combinazione naturale di aria fresca e pulita e alta umidità ha un effetto positivo sulle vie respiratorie. È la “speleoterapia”, un trattamento terapeutico utile a curare i disturbi dell’albero respiratorio: diversi metri sottoterra si creano condizioni ottimali grazie a una temperatura costante di 8° e a un tasso di umidità relativa che si avvicina al grado di saturazione (ossia al 99 per cento): un’aria estremamente pura che decongestiona le mucose, senza il rischio di recidive grazie all’assenza di polvere e allergeni. Oggi sono attive due grotte scavate nella montagna per oltre 1.300 mq. La “Thomas”, che fa parte dell’area terapeutica del sovrastante Vivea Hotel, recentemente restaurato, è raggiungibile direttamente dal Resort con un ascensore che porta a 27 metri sottoterra. La seconda grotta climatica, la “Friedrich”, fa parte, invece, del nuovo albergo F.X. Mayr Retreat Bleig Berg una struttura avanzata che offre particolari trattamenti volti a migliorare diversi aspetti della salute degli ospiti che li effettuano. Il Resort dispone di un intero team di medici, psicologi, scienziati sportivi, massaggiatori, terapisti e dietisti.



Per maggiori informazioni: www.visitvillach.at