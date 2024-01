I viaggi sostenibili per il Nuovo Anno secondo Lonely Planet

Lonely Planet, nella sua edizione 2024 dei Best in Travel, ha dedicato una nuova categoria proprio ai viaggi green, scegliendo dieci destinazioni perfette per chi viaggia seguendo questa filosofia. Purtroppo, nessuna di queste si trova in Italia: forse un invito e uno stimolo a far meglio in futuro. Ecco allora quali sono le dieci destinazioni più sostenibili nel 2024.

SPAGNA La Spagna, tra le destinazioni più amate al mondo, è in prima linea per viaggiare in modo sostenibile, con programmi innovativi per un modello di turismo circolare più green. Un esempio tra tutti è il Jardín del Turia di Valencia, uno dei parchi naturali urbani più grandi della Spagna, frutto della trasformazione del letto del fiume Turia in un grande parco da visitare a piedi o in bicicletta. Il fiume è stato deviato per evitare le continue inondazioni della città.



PATAGONIA Argentina e Cile - La Patagonia sta diventando sempre più accessibile grazie alla costruzione di nuovi sentieri, ma conserva tutto il fascino di una regione selvaggia grazie alla continua espansione di parchi, zone protette e ambiziosi progetti di rewilding. L'importante è viaggiare in modo responsabile: tra le mete suggerite da Lonely Planet ci sono i ghiacciai del Parque Nacional Los Glaciares in Argentina, purtroppo in rapido scioglimento, e il trekking "Los Dientes de Navarino", in una delle zone più a sud del pianeta.

GROENLANDIA, Nord America Un tempo, i ghiacci e la tundra della Groenlandia erano di esclusivo appannaggio degli esploratori. Ora l’isola è diventata meta di viaggi icona e affascina anche i turisti, purché dotati di un certo spirito di avventura. Tra le esperienze più emozionanti ci sono alcuni trekking per ammirare l’aurora boreale e i ghiacci sulla calotta glaciale. Un luogo ideale in cui riflettere sulla salvaguardia dell'ambiente.



GALLES, Regno Unito Qui, la scelta del mezzo di trasporto ha fatto davvero la differenza: il Regno Unito, e il Galles in particolare, è stato uno dei primi Paesi a introdurre leggi sulla sostenibilità, per la quale un passo importante è il rilancio delle ferrovie. La possibilità di spostarsi in treno rende più facile esplorare questa splendida regione, tra le più verdi e incontaminate d’Europa, nel rispetto del pianeta.



CAMMINO PORTOGHESE, Portogallo e Spagna Nato come via di pellegrinaggio e di espiazione verso Santiago di Compostela, il Cammino Portoghese viene percorso oggi come un viaggio attraverso Portogallo e Spagna da compiere al ritmo lento degli spostamenti a piedi, in bicicletta o a cavallo. È un invito a rallentare i ritmi e a scoprire angoli che altrimenti passerebbero inosservati. In particolare, può essere interessante scoprire il Caminho de Torres, un percorso alternativo tra Salamanca, in Spagna, e il Portogallo settentrionale, tra vigneti, città medievali e torrenti di montagna.



PALAU, Micronesia Situato a circa 500 km a est delle Filippine, questo piccolo stato insulare ha unito tecnologia digitale e tradizioni locali, dimostrando che è possibile viaggiare in modo sostenibile, a basso impatto ambientale in questo modo alleviare l’impatto del cambiamento climatico. L'arcipelago, costituito da 200 isole di origine vulcanica e corallina, ha una superficie di 488 km² e un'estensione costiera di 1519 km.



HOKKAIDŌ, Giappone Da tempo molto apprezzata degli appassionati di sport invernali, l'isola di Hokkaidō promuove attività e alloggi eco-compatibili, e da tempo riserva una crescente attenzione culturale nei confronti della gente del posto. Il popolo indigeno Ainu è stato riconosciuto nell'aprile 2019 dal governo giapponese.



ECUADOR, Sud America Il Paese conserva un’eccezionale biodiversità: secondo le stime, possiede il 6% di tutte le specie della Terra, da scoprire visitando le vaste foreste pluviali del Paese. Qui si trovano anche corsi d’acqua impetuosi e una ventina di vulcani attivi. Per tutelare la grande ricchezza di flora e fauna, sono state istituite 26 aree protette dallo Stato.

SENTIERI BALTICI, Estonia, Lettonia e Lituania Immaginiamo un trekking di 3000 km attraverso le Repubbliche Baltiche, lungo sentieri che corrono tra dune di sabbia, foreste, fiumi e laghi. I Baltic Trails sono due sentieri a lunga distanza chiamati Baltic Forest Route (2141 km) e Baltic Coastal Route ( 1419 km). I camminatori allenati possono completare il primo in 100-110 giorni. mentre il secondo ne richiede almeno 70. Un percorso nella bellezza della natura, ma anche alla ricerca del proprio io interiore.