Novembre, il mese ideale per viaggiare low cost

NEW YORK - Una delle migliori mete per viaggiare a novembre è senza alcun dubbio New York. In questo mese ricorre la ben nota festa del Ringraziamento e le strade della città si riempiono di palloncini e carri per la Macy’s Thanksgiving Day Parade. Durante la festa la maggior parte dei musei e dei teatri di Broadway resta chiuso, ma potete approfittarne per fare una passeggiata a Central Park e godere dei suoi colori autunnali. Se decidete di visitare New York a fine novembre avrete la possibilità di respirare un po’ della sua genuina atmosfera natalizia che trapela dalle vetrine dei negozi, dai mercatini e dalle piste di pattinaggio. La parte migliore è che i prezzi sono decisamente più bassi rispetto a quelli di dicembre, quindi potrete godervi il Natale a New York senza però prosciugare tutti i vostri risparmi.



IL NEPAL E L’HIMALAYA - Se siete dei giramondo instancabili e le sfide sono il vostro pane quotidiano, dovreste decisamente scegliere il Nepal. I mesi autunnali e primaverili (soprattutto novembre e maggio) sono perfetti per scalare l’Everest, la meta prediletta dai più avventurosi. In questo periodo, infatti, i sentieri che portano al campo base dell’Everest sono molto meno affollati, il cielo è solitamente più limpido e i prezzi decisamente più abbordabili. Novembre è quindi il mese ideale per dedicarsi al trekking sull’Himalaya, magari seguendo uno dei molti sentieri disponibili, come quello dell’Annapurna o del Daulaghiri. Le date migliori vanno dal 15 di ottobre fino alla fine di novembre. Il motivo? Le piogge monsoniche sono del tutto assenti e non ci sono nubi di polvere accumulate.



CUBA - Anche i Caraibi sono la meta perfetta per un viaggio tardo autunnale. La stagione dei monsoni e degli uragani è finita e le temperature sono davvero molto gradevoli, oscillano tra i 23 e i 29 gradi. Tra le destinazioni caraibiche più gettonate, Cuba è la nostra preferita, in particolare nella prima metà di novembre. In effetti, a partire da fine mese, sono molti i turisti che arrivano in cerca di un clima più caldo rispetto a quello del loro paese d’origine. Novembre è quindi il momento migliore per farvi un giro a L’Avana, con i suoi edifici color pastello, per visitarne le campagne circostanti e scoprire la valle de Viñales, oppure per godersi il calore del sole sdraiati sulla sabbia di spiagge paradisiache. Ricordiamo sempre che, come per le altre destinazioni, i prezzi sono più bassi rispetto all’alta stagione.



MESSICO - Per i messicani novembre è forse il mese più importante dell’anno. È infatti in questo periodo che cade la festa del Giorno dei morti, popolarissima da queste parti. Migliaia di turisti viaggiano in Messico per vedere gli altari colorati riempiti con le offerte per i morti. Le strade, le abitazioni e i cimiteri messicani si riempiono di candele, fiori e teschi (le famose calaveras) per celebrare la vita dopo la morte, in una notte molto speciale in cui l’allegria vince sulla tristezza. Per immergersi al meglio in questa ricorrenza bisogna andare nel sud del paese, dove viene celebrata con maggiore intensità. Oltre a Città del Messico, e in particolare il quartiere di Mixquic, le località migliori per vivere appieno questa festività sono Michoacán o San Miguel Allende, in cui potrete trovare diversi tour del Giorno dei morti.



GIORDANIA - Volete visitare una delle Sette meraviglie del mondo moderno? Un viaggio in Giordania a novembre è una tappa obbligata se siete viaggiatori flessibili. Come accade in altri Paesi della zona, a questo punto le temperature calde si sono già dissipate e all’arrivo del freddo mancano ancora settimane. Visitare Petra è un’esperienza unica. Viene chiamata la Città rosa per via del colore della pietra in cui sono stati scolpiti i suoi templi. Si tratta infatti di una città interamente scavata nella roccia e ancora ben conservata. Potrete scoprire tutto ciò che c’è da sapere sull’antica capitale nabatea esplorando i suoi diversi spazi di culto e altre costruzioni di immenso valore storico, come il suo teatro. Vi consigliamo inoltre di approfittare del viaggio in Giordania per esplorare il deserto di Wadi Rum, e per gustarvelo al meglio consigliamo di percorrerlo in 4×4.