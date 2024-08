Le leggi più strane per chi viaggia in auto all’estero

ESTONIA - In Estonia, durante l'inverno vengono allestite speciali strade ghiacciate che consentono agli automobilisti di attraversare laghi o fiumi in determinati punti e di raggiungere più velocemente le loro destinazioni. Le leggi regolano rigorosamente la circolazione sul ghiaccio, quindi i conducenti devono essere molto prudenti. Sulle strade ghiacciate non è consentito sorpassare altri veicoli e non si devono indossare le cinture di sicurezza durante il viaggio. Le strade ghiacciate possono essere utilizzate solo durante le ore diurne e la visibilità deve essere di almeno 300 metri. La circolazione su strade ghiacciate è vietata nelle giornate di nebbia, quando la visibilità è di poche decine di metri.



SVIZZERA - In Svizzera è vietato filmare continuamente il traffico con una dashcam, che può essere accesa solo per riprendere eventi stradali importanti. Le persone riprese devono inoltre essere informate che le loro azioni saranno registrate, ma come questo venga attuato in pratica potrebbe essere difficile da capire. La legge portoghese è forse la più severa in materia: è vietato registrare altri utenti della strada e la telecamera stessa non può essere tenuta in auto. Anche in Lussemburgo le dashcam sono vietate, anche se possono essere tenute in auto. In Germania e in Belgio le dashcam sono consentite, ma le leggi definiscono chiaramente l'uso dei filmati registrati per proteggere la privacy delle persone riprese.