USA: i luoghi che hanno fatto da sfondo a 5 grandi film classici

Anche un eterno ragazzo invecchia: infatti, "The Karate Kid", il film che ha segnato l'adolescenza dei quarantenni di oggi, compie 40 anni e può essere la perfetta ispirazione per un viaggio negli States: le ambientazioni del film includono la San Fernando Valley, un mix di cultura urbana e natura in California, e le cittadine di Phoenix e Sedona in Arizona, rispettivamente note per l'arte e l'offerta culinaria la prima e per le formazioni di roccia rossa e i sentieri escursionistici la seconda.Un altro luogo simbolo di questo Stato è il Chiricahua National Monument, al confine con il New Messico: un parco caratterizzato da una vegetazione rigogliosa, dettaglio insolito per un'area per lo più arida. Un'esperienza di viaggio ispirata a questo film cult è un mix unico tra avventura urbana e meraviglie naturali dell’Arizona.

Savannah, Georgia

Itinerario "Forrest Gump" tra storia e natura: per celebrare il 30° anniversario di "Forrest Gump", un film che ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema, Visit The USA vi invita a intraprendere un viaggio attraverso gli Stati Uniti sulle orme di questo iconico personaggio, con tutte le ambientazioni del film e immergervi nelle atmosfere del capolavoro di Zemeckis e nella cultura degli Stati Uniti del Sud. Se l'idea è quella di conoscere meglio la città di Savannah, in Georgia, il tour inizia dalle Live Oaks, riconoscibili per i loro lunghi e sinuosi rami che si estendono orizzontalmente per poi proseguire verso la maestosa Monument Valley, al confine tra Utah e Arizona, nota per le sue spettacolari formazioni rocciose. Un viaggio che è una celebrazione della straordinaria diversità paesaggistica degli Stati Uniti e che annovera la bellezza delle spiagge della Carolina del Sud, le strade ricche di storia di Washington D.C. e il suggestivo faro di Marshall Point nel Maine: pezzi unici della storia americana.





Santa Ynez Valley, California

Itinerario sulle orme di “Sideways”: vino, amicizia e paesaggi magnifici. Uscito nel 2004, Sideways è un film con una sceneggiatura originale e divertente, vincendo infatti l'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale. Il film non racconta solo la storia di due grandi amici, ma si sviluppa lungo un itinerario in una zona precedentemente poco conosciuta, la Santa Ynez Valley in California. Organizzare un viaggio in questa terra, magari ripercorrendo proprio i luoghi che hanno caratterizzato questo film, permetterà di scoprire una delle zone vinicole più famose degli Stati Uniti, riconosciuta anche per la bellezza dei paesaggi che si alternano all'eterogeneità dei vitigni coltivati.





“Footloose”

Footloose, il film precursore dei musical, ha fatto ballare più di un'intera generazione e quest'anno celebra il suo 40° anniversario. Lo sfondo è lo stato dello Utah, con la Monument Valley, il Grand Canyon e molti parchi nazionali, nonché custode di molte altre bellezze naturali da visitare. A soli 30 minuti di auto si trova la Valley of the Gods, una strada sterrata lunga 17 km con panorami mozzafiato lontano dalle strade più battute dal turismo tradizionale, dove si può rimanere incantati da giganteschi monoliti rossi, mesas e pinnacoli. La natura selvaggia e i paesaggi mozzafiato del West hanno fatto da sfondo spettacolare a questo film, evidenziando come la musica e la danza possano fondersi armoniosamente con la maestosità del contesto naturale.