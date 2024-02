Le città degli Stati Uniti da visitare nel 2024

Kansas City è ormai sulla mappa di tutti grazie a una delle tendenze più interessanti del 2023. La regina della musica pop e country americana, Taylor Swift, e il quarterback dei Kansas City Chiefs, Travis Kelce, hanno fatto accorrere tutti in quella che è conosciuta come la “Città delle Fontane”. Con oltre 200 installazioni d'acqua in tutta la città, è una vera e propria mecca dello sport, che ospita di tutto, dal calcio al pickleball. Sono in corso i preparativi per ospitare il prossimo agosto la competizione inaugurale "PickleCon" di Triple Crown Sports, uno degli sport in più rapida crescita in America, nonché l'attesissima Coppa del Mondo FIFA del 2026. La città è anche pronta a dare il benvenuto al Kansas City Current, il campionato nazionale di calcio femminile, per il suo debutto nel nuovo CPKC Stadium nel 2024. Fuori dal campo, i visitatori possono godersi la vivace tradizione del barbecue in città, con ristoranti che affumicano di tutto, dalla carne di maiale, di manzo e di pollo al pompelmo, ai funghi e al pesce. Per chi visita la città in autunno, l'American Royal è la più grande gara di barbecue del mondo, con oltre 600 squadre in gara e decine di migliaia di spettatori/degustatori.

Luogo di nascita degli Stati Uniti e prima World Heritage City, Philadelphia è ricca di storia, ma allo stesso tempo ha una scena culinaria e artistica contemporanea e vivace. La Guida Verde Michelin definisce Philadelphia "un museo a cielo aperto" grazie alle oltre 600 sculture e statue e agli oltre 4.400 murales all'aperto. Alla fine del 2024 è prevista l'apertura del Calder Gardens Museum, che celebrerà l'impatto che tre generazioni della famiglia Calder hanno avuto su Philadelphia. La città ha anche una forte vocazione culinaria: definita un vero paradiso per gli appassionati di cucina, i buongustai possono trovare di tutto, dal cibo di strada ai mercati, dai ristoranti raffinati a quelli con cucina BYOB. Famoso per i suoi iconici cheesesteak, gli hoagies, i pretzel, il panino con l'arrosto di maiale per il quale si formano lunghe file ogni giorno presso DiNic's Roast Pork del Reading Terminal Market (uno dei più antichi e grandi mercati pubblici d'America). Per i più golosi, da non perdere il Philly Tastykake disponibile in tutti i gusti, dal caramello al burro di arachidi.

Con lo sfondo mozzafiato delle Montagne Sangre de Cristo, Santa Fe è una città che nasconde un’atmosfera mistica ed eclettica. La terra di questo luogo è diventata famosa per le sue qualità curative ed è un rifugio spirituale e ha attirato artisti da tutto il mondo. Le culture dei nativi americani, degli spagnoli e degli anglo-americani si fondono perfettamente formando una forte sinergia creativa. Santa Fe ospiterà il Georgia O'Keeffe Museum (con la mostra "Making a Life" fino a marzo 2024) e il fantastico Meow Wolf, un'esperienza artistica completamente immersiva chiamata "House of Eternal Return", con oltre 70 stanze create da artisti locali e comunitari. La città ospita anche otto pueblos di nativi americani e il Santa Fe Indian Market, una delle più grandi e prestigiose mostre d'arte dei nativi americani al mondo, con artisti provenienti da oltre 200 tribù (che si svolgerà dal 17 al 18 agosto 2024). Tuttavia, per apprezzare veramente l'arte, la cultura e il paesaggio culinario, basta partecipare al festival invernale Art + Sol.

St. Petersburg/Clearwater, Florida

Nascosta su una penisola soleggiata tra la baia di Tampa e il Golfo del Messico, St. Pete / Clearwater è un insieme di 24 località che coniugano perfettamente i grandi spazi aperti con un'incredibile scena artistica. I visitatori hanno l'imbarazzo della scelta, con un tratto di costa di 35 miglia dove rilassarsi, che comprende i parchi statali nazionali: Honeymoon Island (ideale per gli amanti del birdwtaching che desiderano avvistare aquile, gufi dalle grandi corna o percorrere il sentiero di tre miglia attraverso una delle ultime foreste di pino silvestre ancora vergini) e Caladesi Island (una delle poche isole incontaminate della Costa del Golfo, accessibile solo in barca). St. Pete è anche una zona artistica che ospita otto musei e 532 splendidi murales, mentre il centro di St. Pete si sta preparando per il 10° anniversario dello SHINE Mural Festival nell'ottobre 2024. I visitatori possono anche vedere la collezione ineguagliabile di opere di Salvador Dalì del The Dali Museum, tra cui il Dali Alive 360° Dome, recentemente inaugurato, un'esperienza immersiva multisensoriale che avvolge i visitatori in un'atmosfera di luce e suono a 360 gradi. Un'altra tappa obbligata è l'Imagine Museum, che espone opere d'arte contemporanea in vetro provenienti da tutto il mondo, o la Chihuly Collection, la prima installazione dell'arte di Dale Chihuly.





Asheville, North Carolina

Immersa nelle maestose Blue Ridge Mountains, circondata da oltre un milione di acri di natura selvaggia protetta e dalle vette più alte dell'est, Asheville è fiera della sua storia e del suo patrimonio appalachiano. Combinando musica e aria aperta, ogni estate il Folk Heritage Committee invita i visitatori e gli abitanti del luogo a partecipare alle celebrazioni di "Shindig on the Green", un festival gratuito a sostegno della conservazione della musica tradizionale bluegrass, delle danze e dei racconti dei Monti Appalachi meridionali. Per coloro che desiderano entrare in contatto con la natura, la città montana vanta spettacolari sentieri per escursioni a piedi, in bicicletta, rafting e passeggiate a cavallo, oltre alla possibilità di avvicinarsi alla fauna selvatica, dall'osservazione degli uccelli al foraggiamento di orsi e branchi di alci. Questa primavera, gli ospiti potranno dormire sotto le stelle nel nuovissimo campeggio di lusso airstream di AutoCamp, che aprirà a soli 15 minuti a nord della città, lungo le rive del fiume French Broad. I campeggiatori avranno l'imbarazzo della scelta anche nel nuovo LOGE Asheville, che aprirà la sua prima sede nel sud-est la prossima estate. La struttura ristrutturata, che occupa l'iconico motel The Mountaineer Inn, comprenderà caminetti all'aperto e rastrelliere per le biciclette in ogni camera.



Per maggiori informazioni: www.visittheusa.com