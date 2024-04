A un passo dal cielo: dieci skyline iconici da tutto il mondo

NEW YORK, Stati Uniti È uno degli skyline più iconici ed emozionanti al mondo, il primo a cui corre il pensiero quando si pensa all’idea stessa di grattacielo. La silhouette di New York, nella quale spicca l’inconfondibile Empire State Building, è la più celebre al mondo e il luogo nel quale, ormai da decenni, l’immaginario collettivo fa incontrare presente e futuro.



CHICAGO, Stati Uniti Chicago Chicago è una delle destinazioni urbane più interessanti da visitare negli Stati Uniti, con uno skyline in continua evoluzione. Ottimi punti panoramici di osservazione sono offerti dalle finestre cubiche di vetro del celebre Skydeck o dal grattacielo Hotel 71.



SHANGHAI, Cina Uno dei punti di osservazione migliori per ammirare la città è il Bund, ovvero il viale lungo la riva sinistra del fiume Huangpu, che fronteggia il quartiere degli affari di Pudong. Qui si possono ammirare le vestigia del passato che convivono fianco a fianco con le prodezze architettoniche degli edifici futuristici del quartiere degli affari, tra cui la Torre Jinmao, secondo edificio della Cina per altezza (420,5 metri), superato nel 2007 dallo Shanghai World Financial Center).

Leggi Anche Vetro, guglie, skybridges: dieci grattacieli incredibili

HONG KONG, Cina Una megalopoli che da molto tempo spicca per uno skyline fitto di grattacieli in perpetua metamorfosi. Un ottimo punto di osservazione è offerto dal Victoria Peak, da cui ammirare il caleidoscopio di luci che la sera trasforma il profilo della città.



DUBAI, Emirati Arabi Uniti Dubai è il luogo in cui il futuro è già arrivato e che continua a superare se stesso. Ne è un esempio il Burj Khalifa, l’edificio più elevato del mondo, dal quale si contemplano dall'alto in basso grattacieli pur di ragguardevolissima altezza. Una città edificata direttamente sulle sabbie del deserto, in una corsa continua a superare se stessa.



TOKYO, Giappone Tokyo è una città che vive in verticale, in cui la carenza di spazio e le esigenze di una popolazione numerosa è stata risolta con uno slancio verso l'alto. Sullo skyline della metropoli svetta il Tokyo Skytree, una delle strutture più alte del mondo. E sullo sfondo, in lontananza ma sempre preente, domina la sagoma misteriosa e affascinante del monte Fuji, montagna sacra e simbolo stesso del Giappone.

Leggi Anche A uovo, attorcigliati o “a mollo”: dieci edifici davvero stravaganti

SINGAPORE Un’altra città in cui il futuro è in continua rincorsa di se stesso, un hub finanziario globale in continua evoluzione, in cui un edificio è considerato già vecchio non appena completato: tra le attrazioni della città ci sono l'iconico Marina Bay Sands, con la sua piscina sul tetto unica al mondo, i giardini del Supertree Grove, la super ruota panoramica e mille altre meraviglie.



LONDRA, Regno Unito Una capitale in cui le tradizioni più antiche e radicate convivono con le architetture più avveniristiche. Qui la Torre del Big Ben e il Tower Bridge fanno da contrasto a grattacieli come The Gherkin (il Cetriolo), il cui nome più propriamente è 30 St Mary Axe, e allo Shard. Con un solo colpo d'occhio si abbraccia anche il Tamigi, per una veduta che davvero riempie lo sguardo.



MILANO Lo skyline di Milano è cambiato profondamente negli ultimi anni, proiettandosi verso il futuro. Non solo le guglie del Duomo e la Madonnina, ma i grattacieli del quartiere Isola, e sullo sfondo quelli di City Life. Come dire: il futuro sta arrivando anche qui, anche se a ritmi meno incalzanti e forse per questo più vivibili.