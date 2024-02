San Valentino: da Venezia a Vienna i luoghi ideali per chi si ama

Venezia

Con i suoi canali e le sue gondole, spiega Civitatis, società specializzata in visite guidate ed escursioni nelle principali destinazioni del mondo, Venezia è una delle destinazioni più popolari per i viaggi romantici in tutto il mondo. La città è ricca di diversi edifici storici, musei e ponti che formano la cornice perfetta per il romanticismo. Fate un giro tranquillo per i vicoli della città e non perdetevi le attrazioni più famose, come Piazza di San Marco, il Ponte di Rialto, il Ponte dei Sospiri e la Torre dell'Orologio.





Parigi

La capitale della Francia non poteva mancare in questa lista. È la città dell'amore e una delle destinazioni più belle d'Europa. Prendete nota di questi suggerimenti per le uscite romantiche a Parigi: una cena alla Torre Eiffel, una crociera sulla Senna, uno spettacolo di cabaret al famoso Moulin Rouge, bere champagne alla Torre Montparnasse e ammirare il tramonto dalla cima del Centre Georges Pompidou.





Cappadocia

Siete una coppia più avventurosa? Che ne dite di andare in Cappadocia, una regione della Turchia con paesaggi esotici e una ricca cultura archeologica bizantina? Le rocce scolpite dall'erosione nel corso degli anni lo fanno assomigliare a un paesaggio lunare, con molte grotte naturali. Uno dei tour più famosi è il giro in mongolfiera, dal quale si gode di una vista incredibile.





Maldive

Spiagge con mare azzurro e sabbia bianca sono lo scenario tipico delle isole Maldive. Situato nell'Oceano Indiano, l'arcipelago è tra i preferiti dalle coppie che sognano giorni perfetti in bungalow costruiti sull'acqua. Con circa 1190 isole e banchi di sabbia che si trovano in cima a una catena montuosa sottomarina, le isole sono circondate da lagune e protette da barriere coralline che attirano centinaia di specie. La destinazione è ideale anche per chi è abile negli sport acquatici e nelle immersioni.