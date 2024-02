Ras Al Khaimah, viaggio nell'Emirato della Natura

Con oltre 7.000 anni di storia, risalente già all'età del bronzo, a Ras Al Khaimah è possibile esplorare interessanti forti, antichi insediamenti e siti storici, di cui quattro - Julfar, Shimal, Al Jazeera Al Hamra e Dhayah - inseriti nella Tentative List del Patrimonio culturale dell’UNESCO. Al Jazeera Al Hamra è l’unico villaggio di pescatori di perle rimanente in tutta la regione del Golfo.

Pescatori di perle

Ras Al Khaimah è il luogo perfetto in cui scoprire lo stile di vita dei pescatori di perle grazie alle costruzioni presenti, alcune delle quali restaurate seguendo le tecniche tradizionali e utilizzando materiali locali come blocchi di corallo e rocce fossilizzate provenienti dalle spiagge, travi ricavate dalle mangrovie, tronchi di palme da dattero, tetti, stuoie, corde e strati di conchiglie per favorire il drenaggio. Con una visita guidata si può passeggiare tra le vie del villaggio e ammirare il forte e le torri di guardia, la moschea e le caratteristiche abitazioni a corte di vario tipo.





Festival

Fino a fine febbraio inoltre, il sito di Al Jazeera Al Hamra ospita il consueto Ras Al Khaimah Art 2024 Festival. Dal tema "In Motion", il festival offre ai visitatori un'esperienza culturale coinvolgente e sensoriale, in grado di creare un ponte tra il patrimonio e la modernità con una mostra composta da più di 100 artisti diversi, oltre a masterclass stimolanti, conferenze aperte al pubblico e performance dal vivo.





Artisti dal mondo

Tra le novità di questa edizione, The Souq, una mostra d'arte contemporanea e un market che presenta artisti e artigiani di tutto il mondo, e l'installazione d'arte cinetica Ephemeral Whispers, sulla torre del Forte. L'installazione in tessuto mescola materiali contemporanei e tradizionali di diverse culture, sospesi come se fossero arazzi, che fungono da metafore visive per il ricco patrimonio e le esperienze facilitate dai mercanti nel corso della storia.