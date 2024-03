La Pasqua nel mondo: ecco dov'è più suggestiva

Volete conoscere le tradizioni della Settimana Santa più famose o curiose del mondo? Ve ne sveliamo di seguito alcune selezionate dagli esperti di Civitatis, specializzati in visite guidate ed escursioni in tutto il mondo. Parteciparvi può essere l'occasione per conoscere luoghi da un punto di vista inusuale e viverne tradizioni e usanze con la gente del posto.

Anche in Italia, come in Spagna, la Settimana Santa è un grande evento in cui vengono organizzate parate religiose e feste di piazza. A Roma, ad esempio, la Settimana Santa inizia con una grande messa in Piazza San Pietro guidata dal Papa stesso, dove vengono benedetti i rami d'ulivo. Tenete conto che la Settimana Santa in Italia riunisce molte persone, quindi per partecipare ad alcune celebrazioni organizzate all'interno del Vaticano è necessario prenotare in anticipo, ad esempio per l'udienza con Papa Francesco. Un altro momento imperdibile è la celebrazione della Via Crucis del Venerdì Santo, che parte dal Colosseo e termina nella zona del Foro Romano e del Palatino. È indubbiamente uno dei momenti più attesi della Settimana Santa in città, oltre a essere molto commovente, perché i fedeli compiono il percorso con candele e fiaccole. Altro giorno importante per il Paese è Pasquetta, il lunedì dopo Pasqua, quando gli italiani sono soliti fuggire dalle grandi città per fare picnic in famiglia in campagna e godersi la giornata. Si usa anche mangiare la colomba pasquale, un dolce a forma di colomba della pace.

E’ senza dubbio uno dei Paesi in cui la Settimana Santa viene celebrata con maggior fervore. È una tradizione molto radicata nel Paese, con processioni in quasi tutte le città organizzate da confraternite e consorelle religiose. Una tradizione che si tramanda di generazione in generazione! Ogni confraternita ha il suo tipo di abito e i suoi colori; il pezzo più caratteristico del costume è un cappello a forma di cono chiamato "capirote". La Semana Santa di Zamora, ad esempio, è stata dichiarata Patrimonio Culturale ed è inserita nella lista dei candidati al Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità. Un'altra famosa è quella di Siviglia . Esistono anche altre tradizioni insolite della Settimana Santa, come la Processione degli ubriachi a Cuenca e la Danza della Morte di Verges, a Girona. Se avete intenzione di vivere questo periodo dell'anno nel Paese, non potete assolutamente mancare di provare i cibi tipici della Settimana Santa spagnola. Uno di questi è la torrija, un delizioso dolce a base di pane, latte, zucchero.

Brasile

Anche l'America Latina è una regione del mondo in cui la Pasqua è una data molto importante. La maggioranza della popolazione è cattolica, quindi ogni Paese adatta questa festa religiosa alle proprie tradizioni e culture. Anche all'interno dello stesso Paese, le celebrazioni possono variare notevolmente da Nord a Sud. In Brasile, durante la settimana si tengono varie processioni e messe. Nel Nord-Est si tengono molti eventi religiosi, tra cui uno dei più noti è la Passione di Cristo nella Nuova Gerusalemme. Questa rappresentazione si svolge nello stato di Pernambuco, con centinaia di comparse e si tiene dal 1951! A Ouro Preto, ad esempio, gli abitanti della città decorano le strade dove passano le processioni con tappeti fatti di fiori e segatura, una festa che attira molti turisti.





Guatemala

Il Guatemala è un altro Paese che si distingue senza dubbio per la bellezza della sua Settimana Santa, un mix tra la cultura cattolica portata dagli spagnoli e la religione dei Maya che abitavano il Paese prima dell'arrivo degli europei. Tra i punti salienti vi sono le Settimane Sante di Antigua Guatemala, Ciudad de Guatemala e Quetzaltenango, che risalgono rispettivamente al 1560, 1776 e 1560. Oltre alle statue religiose e ai costumi tipici delle processioni spagnole, in Guatemala la popolazione cattolica crea anche tappeti per decorare le strade, noti come "arte efímero", dove compaiono simboli come le farfalle, che per i Maya rappresentavano il sole, la vita e l'aldilà. Insomma, un'incredibile miscela di cattolicesimo e misticismo centroamericno. Se volete saperne di più su questa festa, potete visitare il Museo della Settimana Santa di Antigua Guatemala in qualsiasi momento dell'anno.





Altre tradizioni della Settimana Santa

A Haux, in Francia, il lunedì di Pasqua gli abitanti cucinano una frittata gigante nella piazza del paese con circa 4.500 uova. Anche le campane della chiesa vengono fatte tacere e rimangono così fino alla domenica di Pasqua in segno di rispetto. In Scozia, le uova vengono utilizzate in modo diverso: in una gara di uova sode in cui i bambini lanciano le uova dalla cima di una collina. Il vincitore? L'uovo che raggiunge il traguardo tutto intero. Anche in Svezia e Finlandia la Pasqua viene festeggiata in modo diverso: i bambini del quartiere si scambiano oggetti artigianali o rami per allontanare gli spiriti maligni in cambio di dolci.