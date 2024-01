Oman: le spiagge più belle del Mare Arabico

Se in Europa l’estate è finita, in Oman inizia adesso la stagione migliore per godersi un po’ di mare: infatti, da ottobre ad aprile la media delle temperature si aggira intorno ai 30° e con poco più di 6 ore di volo dall’Italia questa è la meta perfetta per chi desidera immergersi nelle sue acque cristalline.

Mare per tutti i gusti in Oman: dalla costa sabbiosa della capitale Mascate alle rocce che scendono a picco nel mar Arabico a Nord nel Musandam, fino alle spiagge tropicali di Salalah, al sud. Da non dimenticare anche l’isola di Masirah, al largo della costa Est, e il villaggio di Sur, a circa tre ore a Sud da Mascate. Di seguito il giro del Sultanato tra i suoi migliori spot mare.



La capitale Mascate La capitale Mascate si trova in un tratto di costa sabbiosa bagnato da un mare calmo, adatto alla balneazione tutto l’anno. Acque azzurre e un ampio arenile, ideale per una corsa o una passeggiata, è ciò che troverete nella spiaggia di Qurum, uno delle principali località marittime di Mascate. Questo posto all'alba e al tramonto regala un suggestivo panorama, con il sole che si infrange sulle acque cristalline. Un luogo ideale per rilassarsi dopo una lunga giornata di visite turistiche. Altrettanto bella e poco lontana dal centro la spiaggia di Qantab, con la sua laguna limpida e la sabbia punteggiata da rocce multicolori. Per i più avventurieri, dalla marina di Sidab, lungo il tratto di litorale a est della vecchia Mascate o dal Kempinski Hotel Muscat, nella zona di Al Mouj, la mattina presto partono dei tour dedicati all’avvistamento dei delfini e per le isole Daymaniyat. A pochi passi dalla spiaggia e non lontano dal centro di Mascate, The Chedi Muscat, resort di lusso a 5 stelle affacciato direttamente sul mare, presenta 162 camere e ville dall'atmosfera omanita, oltre che una rinomata spa e una delle piscine più grandi del paese; grazie alla sua posizione comoda è un punto di riferimento per tutti i viaggiatori. Nella Muscat Bay, il nuovissimo Jumeirah Muscat Bay regala viste mozzafiato sull’oceano e alcune camere con accesso diretto alla spiaggia, oltre a numerosi eventi e proposte wellness.



Leggi Anche Oman, avventure ed esperienze da Mille e una notte





I fiordi del Musandam Per coloro che cercano serenità e relax, le spiagge nei pressi di Khasab in Musandam sono perfette per fare il bagno e passeggiare sulla sabbia dorata, ammirando paesaggi indimenticabili. Il Musandam, enclave settentrionale del Paese, è conosciuto per le falesie che si gettano a picco nelle acque turchesi dello stretto di Hormuz, e offre un gran numero di piccole cale nascoste tra i fiordi, dove ancora oggi lavorano i pescatori. Una delle attività più popolari in spiaggia è la consumazione di una cena in riva al mare, seguita da un’esperienza di campeggio notturno sotto le stelle. Gli strapiombi e le baie del Musandam sono ideali per uscite diving itineranti. Ma per godere appieno della bellezza del luogo, l’ideale è ammirarlo dal mare a bordo dei dhow, le tipiche imbarcazioni di legno usate al giorno d’oggi anche per il turismo. Una crociera di alcuni giorni, con itinerari da 3 ai 5, è disponibile in questo periodo, per esempio con Dibba Tour, per esperienze fino a 5 ore che comprendono tutti i tipi di attività marine. Un altro modo per vivere il Musandam è soggiornare nell’iconico Six Senses Zighy Bay resort esclusivo famoso per la sua SPA, composto da sole ville sulla spiaggia, ognuna con piscina privata. Costruito come un autentico villaggio di pescatori, ospita 82 splendide ville realizzate nel tradizionale stile delle case arabe: grandi spazi, piscina privata, ampie sale da bagno, terrazze e solarium.



L’isola di Masirah e gli sport acquatici L’isola di Masirah, la più grande dell’Oman, si trova nella zona centrale del paese al largo della costa est, e dista circa tre ore da Mascate. Questa oasi di pace è raggiungibile con un piccolo traghetto da Shannah ed è particolarmente amata dagli appassionati di natura, birdwatching, kitesurf e in generale sport che necessitino di vento. L’isola è brulla e selvaggia e la maggior parte degli abitanti si trova nel villaggio principale di Ras Hilf, punto di attracco dei traghetti. Per chi desidera soggiornare il Masirah Island Resort, è l’unico quatto stelle dell’isola, che ospita al suo interno il Museo della Fauna, dove è possibile ammirare esemplari autoctoni, tartarughe marine e oltre 328 specie di uccelli, ed una vasta collezione di conchiglie esotiche e organizza varie attività sportive e marittime.





Leggi Anche Oman, avventure ed esperienze da Mille e una notte