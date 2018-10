Mauritius: alla scoperta del grande cuore verde

Mauritius è la meta perfetta per una vacanza “attiva” in grado di soddisfare le esigenze dei viaggiatori più avventurosi grazie ad un’ampia gamma di attività outdoor, dalla corsa ai tour in bicicletta, dal trekking al trail running, dal canyoning all'equitazione, oltre a numerosi eventi sportivi che animano l’isola. Ecco alcune proposte per godersi appeno il cuore verde e meraviglioso di Mauritius.



Avventure a gogò, anche per bambini - Avventurarsi nella foresta, saltare da una scogliera di sette metri, provare a volare o camminare su un ponte nepalese sono alcune tra le avventure che si possono svolgere a Mauritius. Nel sud dell’isola, i più coraggiosi potranno vivere l’emozione dell’Half day canyoning al Rivière Papayes o alle cascate Tamarind, un’insieme di trekking, arrampicata e nuoto per esplorare la natura e la sua fauna. Alla Vallee des Couleurs, a sud, si può percorrere un ponte nepalese lungo 350 metri e una zipline lunga 500, mentre nel sud-est è possibile godersi uno spettacolare panorama al Rivière Papaye, percorrendo 3,5 km di ziplines, sorvolando rigogliose foreste, fiumi cristallini e suggestive valli. Se si viaggia in famiglia è d’obbligo una tappa al Treetops Adventure a Ile aux Cerfs, un piccolo isolotto lungo la costa orientale, dove gli alberi sono collegati tra loro da percorsi sospesi, carrucole e ponti traballanti in cui i bambini potranno cimentarsi.



Scoprire l'isola a cavallo - La passeggiata a cavallo è un must tra le escursioni dell’isola, che propone una vasta gamma di attività. Cavalcare lungo la spiaggia di Belle Mare, nella parte orientale, per godersi i colori dell’alba, avventurarsi nella riserva naturale Domaine de l'Etoile, nell’entroterra, osservare al galoppo gli splendidi colori del tramonto sulla spiaggia di Riambel, nella zona sud. Lungo la penisola di Le Morne, costa sud-ovest, è possibile vivere l’avventura di una passeggiata a cavallo tra la spiaggia e il mare, immergendosi nelle acque cristalline per vivere un’esperienza romantica e divertente allo stesso tempo. Le attività a cavallo coinvolgono tutta la famiglia e in generale sono adatte anche ai più piccoli, ad esempio l’esperienza di Kids Pony Ride a Domaine de L’Etoile.



In bicicletta - Electric Bike Mauritius organizza escursioni giornaliere per scoprire luoghi naturalistici di grande bellezza. Per esempio, attraversare le terre colorate di Chamarel e raggiungere l’omonimo villaggio a 283 metri di altezza; pedalare lungo la costa meridionale dalla spiaggia di Bel Ombre fino al porto di Souillac, passando per l’antica chiesa di Saint-Jacques; partire alla scoperta della costa est da Bois des Amourettes a Grand Port sono solo alcune delle esperienze disponibili. Tutte le attività prevedono tappe intermedie per vivere il luogo attraverso i suoi abitanti, le tradizioni locali, i monumenti e la gastronomia.



Trekking e higging - Il paesaggio mauriziano si presta perfettamente anche ad attività di trekking e hiking : il parco nazionale Black River Gorges, a sud dell’isola, è un paradiso naturale da cui partono numerosi sentieri segnalati di diversa difficoltà tra cui il Macchabée Forest Trail (14 km, andata e ritorno, moderato), il Parakeet Trail (8km, solo andata, faticoso), il Mare Longue Reservoir (12 km, andata e ritorno, moderato). Nella zona sud, Mauritiusattractions organizza l’unico River Trekking, un mix di trekking e climbing, attraversando cascate, ruscelli e ampi laghi. Dalla penisola di Le Morne Barbant, a sud, parte un’escursione di mezza giornata che conduce alla vetta del monte, a 556 metri sul livello del mare, per godere di una vista fantastica. Trekking Ile Maurice invece è l’unico operatore ad avere l'autorizzazione a scalare Le Morne.



Per maggiori informazioni: www.tourism-mauritius.mu