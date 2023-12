Maldive, fuga invernale in paradiso

Perfette per una fuga invernale lontano da freddo e nebbia, regalano un viaggio di totale immersione nella natura e di autentico benessere relax.



A ciascuno, il suo Eden - Giovani e sportivi, amanti della raffinatezza e del glamour, chi previlige vacanze informali e in libertà, chi è alla ricerca di esperienze uniche e memorabili, famiglie e gruppi di amici, chi vuole divertirsi in compagnia e chi cerca solitudine e silenzi: ciascuno, alle Maldive, può trovare il suo Eden, tagliato su misura sulle sue esigenze. 1.192 isole coralline poggiate su basamenti di roccia calcarea, 26 atolli ciascuno dei quali formato da centinaia di isole, di cui la maggior parte è deserta (e costituita spesso solo da un banco di sabbia), mentre solo 200 circa sono abitate, si raggiungono facilmente dall’Italia anche con voli diretti da Malpensa e Fiumicino effettuati dalla compagnia italiana Neos.



L’isola da vivere anche sott’acqua, adatta a famiglie e gruppi di amici - All’estremità dell’atollo di Malé Sud, i tre isolotti tropicali di Main Island, Dream Island e Romance Island, collegati fra loro da ponti che ne fanno un’unica entità, spiccano verdissimi da una grande e stupenda laguna con la loro lussureggiante vegetazione e le lunghe spiagge di sabbia candida. Si trovano in uno dei punti mare più belli delle Maldive, splendido da esplorare non solo da parte di abili sub, dove si avvistano con tutta facilità squali balena, tonni, squali, aquile di mare, mante e tartarughe, e si può andare alla scoperta di canali con incredibili formazioni coralline e una straordinaria varietà di pesci di barriera. Perciò il Sun Siyam Olhuveli (bellissimo, informale e non troppo esclusivo 4 stelle che fa parte della catena alberghiera Sun Siyam Resorts, al 100% di proprietà maldiviana, con 5 resort nell’arcipelago e uno in Sri Lanka) è considerato come uno dei migliori resort dell’arcipelago per le immersioni, che grazie alla particolare conformazione della barriera, qui sono più facili rispetto ad altri atolli e adatte a tutti. Incredibile la varietà e quantità di pesci e i coralli che si possono ammirare negli oltre 50 punti di immersione a soli 20 minuti di barca dalla riva, ma anche semplicemente facendo snorkeling all’interno della laguna o, più al largo, dove coralli e invertebrati hanno colonizzato relitti di barche sommerse. Chi non è avvezzo alla subacquea, può fare i primi passi sotto la guida di esperti istruttori, oppure godersi semplicemente dal pontile del resort l’emozionante spettacolo delle eleganti mante che la sera - come migliaia di coloratissimi pesci tropicali - frequentano le acque del Sun Siyam Olhuveli, attratte dalla loro ricchezza di plancton e microorganismi. Chi volesse avvicinarsi a questo splendido animale, può approfittare dello snorkeling o delle immersioni notturne Manta Ray organizzati dal resort.



Nuotare fra gli squali, il picnic alla Robinson Crusoe, la Spa sull’oceano - I più avventurosi, possono regalarsi la forte emozione di nuotare fra gli squali allo shark point snorkeling dell’atollo di Vaavu, le cui acque sono fra i luoghi preferiti dagli squali nutrici. In tutta sicurezza, non disturbandoli e seguendo le indicazioni dell’istruttore, si può vivere un’esperienza di adrenalina pura, impossibile da dimenticare. Fra le altre molte attività da provare, le crociere al tramonto per avvistare i delfini, la pesca all’alba e al tramonto e altre esperienze come quella di Cast Away, un picnic alla Robinson Crusoe, ovvero una mezza giornata in una spiaggia isolata ma con il vantaggio di avere comfort come ombrellone e sdraio, oltre a un raffinato cesto picnic e bevande. Per il relax, due Spa, regno del benessere, dove si coniugano trattamenti ayurvedici e moderne pratiche occidentali: una è su palafitte, con idroterapia e il pavimento delle cabine con pannello trasparente per poter ammirare, mentre si è stesi sul lettino da massaggi, la vita sottomarina.



Maldive formato famiglia e gruppi di amici - A sfatare l’idea che le Maldive siano una destinazione solo per adulti, non manca un occhio di riguardo ai bambini, che sono intrattenuti in un’area tutta dedicata a loro, con piscina e addirittura sdraio e ombrelloni della loro taglia. Il Sun Siyam Olhuveli è infatti una destinazione perfetta per le famiglie (due bambini fino a 15 anni non compiuti sono ospiti gratuiti in camera con i genitori), così come per le coppie e i gruppi di amici in cerca di divertimento e relax, che possono scegliere la sistemazione più confacente alle proprie esigenze, dalle suite di ispirazione maldiviana alle eleganti ville in stile contemporaneo, molte con piscina privata.



L’isola del divertimento, degli sport, di esperienze inedite - A forma di pesce che affiora pacifico dal turchese del mare, Dhigurah, nell’atollo di Noonu, è una delle isole più grandi delle Maldive e fra quelle che hanno una vegetazione più rigogliosa ed antica. A 40 minuti di idrovolante dall’aeroporto Velana International della capitale Malé (un’esperienza imperdibile, da Sindrome di Sthendal, con la vista magica di decine di isolotti e lagune che, come perle nell’oceano, scorrono al di là del finestrino), questo Eden è oggi la nuova frontiera delle vacanze maldiviane, arricchite da un ventaglio di esperienze finora inedite per l’arcipelago, nel segno degli sport, delle attività adrenalitiche e inconsuete, delle ultime novità mondiali in fatto di sport acquatici. Lunga 1,7 chilometri e larga quasi 4,5, l’isola ha un contesto naturale unico e raro alle Maldive, con oltre a 4 km di spiaggia e 6 di barriera corallina, la folta vegetazione dove trovano rifugio molte specie animali. In questi 54 ettari di natura rigogliosa e fiorita, il Siyam World Maldives (premium all inclusive resort a 5 stelle, l’ultimo nato del Gruppo Sun Siyam Resorts) offre ben 18 tipologie di abitazione tutte con piscina privata (comprese le divertenti ville overwater con scivolo per tuffarsi in mare e l’esclusiva The Beach House Collection riservata a un pubblico adults only), 8 ristoranti con specialità da tutto il mondo (fra cui Arigato, raffinatissimo giapponese sulla spiaggia), una Spa che utilizza prodotti naturali locali e un ventaglio unico di attività e divertimenti.



Il più grande parco acquatico del Sud Est Asiatico - Qui si trova il Siyam Water World, il più grande parco acquatico sull’acqua del Sud Est Asiatico, con gonfiabili sui quali arrampicarsi, scivolare e tuffarsi, una vera e propria gioia per tutta la famiglia. I più curiosi si possono cimentare in attività innovative e mai viste prima alle Maldive, quali il Seabreacher, un mezzo semi-sommergibile dalle fattezze di uno squalo che consente di saltare e tuffarsi poi sott’acqua, oppure la prima e-bike acquatica al mondo, che come un aliscafo può raggiungere la velocità di 20 km orari sulla superficie dell’acqua, senza emissioni nocive e con il rumore ridotto al minimo. E ancora, una novità a livello mondiale: il Cudajet, un giubbotto con sistema di propulsione che consente di muoversi come un pesce sott’acqua. Non mancano ovviamente le attività acquatiche tradizionali (fra cui windsurf, catamarano, canoa, stand up paddle, snorkeling, immersioni subacquee), ma anche altre curiose, come i corsi di Mermaiding per imparare a nuotare come una vera sirena e si possono praticare i più amati sport terrestri (tennis, padel, basket, calcetto) e c’è persino uno dei pochissimi campi di calcio regolamentari FIFA delle Maldive. Per chi volesse fare una cavalcata sulla spiaggia, c’è anche il solo centro di equitazione dell’arcipelago, con splendidi cavalli di razza Marwari e pony per i piccoli cavallerizzi.



La nursery dei coralli e l’unica cantina sotterranea delle Maldive - Una delle esperienze più coinvolgenti e insolite è partecipare al Coral planting, una delle attività che il resort (molto impegnato in politiche attive di sostenibilità) porta avanti per la tutala dell’ecosistema marino e delle barriere coralline. Con la giovane biologa marina Mariyam Thuhufa e il suo team, si fissano piccoli frammenti di corallo vivo recuperati sulla spiaggia a un’intelaiatura di ferro a ragnatela, che vengono poi calati in acqua vicino alla barriera corallina, per rinforzarla. Scendendo poi sott’acqua, si può vedere come i coral frame calati in precedenza stiamo prendendo vita e i coralli siano cresciuti. Restando in tema di cose uniche, unica alla Maldive è anche la straordinaria cantina circolare sotterranea del resort, Barrique, dove si può partecipare a degustazioni e raffinate cene private con abbinamenti di vini delle più blasonate maison internazionali. Scaffalature in teak, temperatura costante per mantenerle al meglio, racchiude circa 5.000 selezionatissime bottiglie di 250 case vinicole. 21 ettari su un’isola che ospita una foresta tropicale con diverse specie di alberi, fiori e piante. Ma ciò che colpisce al primo sguardo è la spiaggia, con sabbia fine e bianca, delimitata da un lato dal verde smeraldo della vegetazione e dall’altro dal turchese del mare. Da percorrere a piedi, la mattina presto o al tramonto, lungo tutto il perimetro dell’isola: solo spiaggia, senza soluzione di continuità.



L’isola del benessere - Sull’estremità meridionale dell’atollo di Noonu, proprio di fronte al Siyam World da cui dista soli 5 minuti in motoscafo, l’isola di Medhafushi è quanto di più iconico offrono le Maldive, con il turchese del mare che qui pare ancor più turchese e la spiaggia di bianca e finissima sabbia, che abbraccia come un candido anello, senza soluzione di continuità, una fitta foresta tropicale. Chi ama lo stile “pieds nus”, quello del lusso informale, vi trova qui il suo raffinato Eden nel Sun Siyam Iru Fushi, boutique resort 5 stelle lusso dove si vive da mattina a sera a piedi nudi e anche il pavimento di alcuni ristoranti è di sabbia. In questo resort dall’atmosfera rilassata, si assapora il gusto della semplicità e dell’eleganza non ostentata, il piacere di vivere in libertà la bellezza della natura e del mare pieno di vita e colori, il lusso di farsi coccolare nella Spa by Thalgo France, una delle più premiate al mondo, e di fare il giro del mondo a tavola fra le cucine dei suoi 14 i ristoranti, dalla francese all’asiatica, dalla mediorientale alla giapponese e all’indiana.



Il Nemo Garden e i corsi di cucina maldiviana - Fra snorkeling e uscite in mare per esplorare la barriera corallina, è d’obbligo una nuotata nel Nemo Garden, di fronte alla spiaggia e raggiungibile anche dai bambini, dove si possono osservare da vicino coloratissimi pesci pagliaccio, tartarughe marine e molti altri pesci. Altra esperienza divertente è partecipare al corso di cucina maldiviana nel ristorante sulla spiaggia, dove si è introdotti in un gustoso mondo di spezie e sapori esotici. Si possono poi fare delle camminate guidate da esperti, alla scoperta dell’incredibile varietà di fauna e flora dell’isola, oppure partecipare a lezioni di artigianato per scoprire come da foglie, conchiglie, pezzetti di legno si possono creare cesti, cappelli da sole e altri oggetti.



La Spa nella foresta - Regno del benessere naturale fra terra ed acqua, la pluripremiata Spa by Thalgo France si trova in un angolo appartato dell’isola. Nelle venti salette Spa individuali ospitate in altrettanti deliziosi bungalow tradizionali immersi in una lussureggiante vegetazione tropicale di palme e alberi in fiore e collegati fra loro da un percorso in pietre fiancheggiato da un ruscello, sono proposti oltre 140 i trattamenti che garantiscono un approccio realmente olistico e personalizzato al benessere, con un focus specifico sulle antiche pratiche curative dell'Ayurveda, della medicina cinese e dei guaritori maldiviani, integrate con i 50 anni di esperienza nella cura della pelle di Thalgo, esperto indiscusso di marine intelligence. Un medico ayurvedico guida gli ospiti per individuare i trattamenti maggiormente indicati per il loro benessere. Nel silenzio e nella natura, si effettuano anche trattamenti di agopuntura e naturopatia, vengono organizzate sedute di yoga, pranayama e meditazione e ci si ritempra nelle due aree di idroterapia con piscine e camere sauna e bagno turco. Dato che il resort è anche family friendly (e i ragazzi fino a 15 non compiuti sono ospiti gratuiti in camera con i genitori), ci sono anche trattamenti per i più piccoli, momenti tra gioco e coccole che rimandano all’Ayurveda o portano nomi di creature fantastiche, come il massaggio Wizard’s Touch (Tocco del mago) o la maschera Fairy Cup (Tazza delle fate).