Da tutto il mondo, la magia di neve e inverno: città e borghi fatati

Si trovano in tutto il mondo, anche in Italia e, nell’incanto di una nevicata , si trasformano in magiche cartoline da incorniciare: meglio ancora sarebbe visitarli a uno a uno, come meta ideale di una prossima vacanza.

SHIRAKAWA-GO, Giappone - Un curioso e pittoresco villaggio storico, situato sull'isola giapponese di Honshu, Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 1995. Il borgo è celebre per le sue antiche case dal caratteristico tetto spiovente di paglia che giunge fin quasi a terra. Le proprietà isolanti della paglia, combinate con la particolare forma del tetto, consentono alle piccole abitazioni di resistere alle abbondanti nevicate invernali.



HALLSTATT, Austria – Famosissimo per l’incantevole paesaggio che gli conferisce un’aura quasi magica, questo borgo lacustre sorge ai piedi del massiccio del Dachstein, tra le montagne del Salzkammergut, nell’Austria centro settentrionale. Il centro del paese, patrimonio dell’Umanità Unesco, è costituito da splendidi edifici cinquecenteschi in stile alpino, mentre nei pressi del villaggio si trovano alcune antiche miniere di sale, attive ancora oggi.



TALLIN, Estonia - La capitale della Repubblica Baltica, patrimonio dell'Umanità Unesco, si affaccia sul Mar è celebre per il suo splendido centro storico medievale fortificato, con le caratteristiche stradine di ciottoli, al cui interno si trovano pittoreschi caffè e negozi.

ROTHENBURG OB DER TAUBER, Germania - Una cittadina gioiello della Baviera, posta su un colle che domina il fiume Tauber. Conserva un impianto medievale con mura e fortificazioni ben conservate ed è celebre per le sue case a graticcio, ancora ben conservate.



REINE, Isole Lofoten, Norvegia - Un piccolo porto di pescatori situato a sud-ovest della città di Moskenes, nelle isole Lofoten in Norvegia.. Si trova al di sopra del Circolo Polare Artico, ed è molto visitato e super fotografato perché qui è possibile osservare il fenomeno dell'aurora boreale nei mesi invernali e del sole di mezzanotte durante la stagione estiva.



BLED, Slovenia - Affacciata sull'omonimo, grazioso lago di origine glaciale, Bled è un piccolo centro con poco più di 5000 abitanti, incastonato nel bel paesaggio offerto dalle Alpi Giulie. Al centro del lago si trova un'isoletta che ospita la piccola chiesa di San Martino. Sul lago, nella bella stagione, si possono praticare diversi sport, oppure seguirne il perimetro lungo un sentiero di sei chilometri, da percorrere a piedi o in bicicletta. Dopo una nevicata lo scenario si ammanta di bianco rendendo l'insieme ancora più poetico.



DELFT, Paesi Bassi - Una bellissima città, situata a poca distanza da Rotterdam e L'Aia, nel sud dell'Olanda, che deve molto del suo fascino ai canali, così belli e poetici da avere ispirato molti pittori, a cominciare da Johannes Vermeer. Quando cade la neve e la temperatura resta sotto lo zero per alcuni giorni, l'acqua dei canali gela ed è possibile spostarsi con i pattini.

ALBEROBELLO, Puglia - La neve, da queste parti, è un evento molto raro, ma può accadere che i fiocchi imbianchino i tetti dei trulli, regalando un panorama magico ed emozionante. I trulli sono le caratteristiche costruzioni contadine locali: sono edificati a secco, cioè senza utilizzare malta: in questo modo in passato era possibile spacciarli per dimore non permanenti e quindi non tassabili.



CASTELMEZZANO, Basilicata - Questo pittoresco borgo, appena una manciata di case abbarbicate alle pendici della montagna nelle Dolomiti Lucane, ha origini che risalgono al VI-V secolo a.C. Chi ama le esperienze adrenaliniche può provare nei mesi estivi il “volo dell’Angelo”, la zip line di cui Castelmezzano è stazione di arrivo e che collega il borgo al prospiciente villaggio di Pietrapertosa.



RAMSAU, Baviera Germania - Un piccolo villaggio bavarese, celebre soprattutto per la sua chiesetta parrocchiale dedicata a San Sebastiano, oggi super instagrammata e prima ancora ritratta da numerosi pittori. La piccola chiesa, immersa in un panorama incantevole in tutte le stagioni, è oggetto di pellegrinaggi devozionali, ma è apprezzata soprattutto da turisti e fotografi.