Luoghi estremi: i più bassi della terra, sotto il livello del mare

Non solo quelli ricoperti dagli Oceani: alcune regioni del pianeta ospitano depressioni spettacolari, anche in Europa e in Italia

In alcuni casi, questi bacini si sono formati a causa del movimento reciproco delle placche tettoniche ; altre, a causa dell’evaporazione delle acque che formavano antichi laghi, altre ancora sono terre strappare al mare per permettere la coltivazione e quindi la sopravvivenza degli abitanti. Le grandi depressioni della crosta terrestre si trovano più frequentemente nell’emisfero settentrionale, soprattutto in prossimità dei luoghi di convergenza tra la placca araba, africana ed euroasiatica. Scopriamo le più spettacolari, escludendo le grandi fosse oceaniche.

MAR MORTO – È il punto più “basso” del pianeta. È un grande lago salato situato nel deserto della Giudea, tra Israele, la Giordania e la Cisgiordania. Si trova nella depressione più profonda della Terra, formatosi nei millenni per effetto dell'evaporazione delle acque, non compensato dagli immissari, il principale dei quali è il fiume Giordano. Si trova attualmente a circa 430 m sotto il livello del mare, ma il divario continua ad aumentare. L'elevatissima salinità delle acque (oltre dieci volte la salinità media degli oceani) genera il celebre fenomeno del galleggiamento estremo, che rende ad esempio impossibile nuotare.

LAGO ASSAL, Gibuti - Con i suoi 155 metri sotto il livello del mare costituisce il punto più basso del continente africano. La profondità massima delle sue acque non raggiunge i 20 metri, ma la gran parte dell'invaso geologico è riempita di concrezione di sale, senza le quali raggiungerebbe una profondità di centinaia di metri. La sua salinità è dieci volte più elevata dell'acqua di mare, simile a quella del Mar Morto.

Leggi Anche Natura: dieci luoghi in cui la terra è davvero piatta

TURPAN, Xinjiang, Cina - La depressione di Turpan (o Turfan) è un profondo bacino montano situato nella regione dello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale. È una fossa tettonica circondata da faglie che occupa una superficie di circa 50.000 km quadrati e che raggiunge la profondità di 155 m. sotto il livello del mare. Da notare è che le aree che la circondano raggiungono invece altitudini comprese tra i 600 e i 900 m. sul livello del mare.

DEPRESSIONE DI QATTARA, Egitto - È situata all'interno del deserto nell'Egitto nord-occidentale, ai confini con la Libia. La depressione raggiunge i 133 m sotto il livello del mare, ed è il secondo luogo più basso dell'Africa, dopo il Lago Assal. Ha una superficie di circa 18.000 km quadrati: sul fondo della depressione ci sono paludi saline e letti di lago asciutti che si riempiono occasionalmente. vi si trova anche un'oasi, oggi disabitata.

MAR CASPIO - Questa regione geografica, situata tra l'Asia centrale e l'Europa orientale, si estende per circa 200mila chilometri quadrati lungo le coste settentrionali del mar Caspio, in territorio della Russia europea e del Kazakistan. È situata interamente al di sotto del livello medio dei mari: in prossimità delle coste del bacino è la quota è di -26,5 metri.

Leggi Anche Deserti e luoghi estremi: i posti più caldi della terra

DEPRESSIONE ENRIQUILLO-CUL DE SAC, Hispaniola, Repubblica Dominicana - La depressione del Cul-de-Sac (conosciuta anche come pianura del Cul-de-Sac), è un fertile bassopiano situato sull'isola di Hispaniola. Con una superficie di 28.000 chilometri quadri, si estende dal sud-est di Haiti fino al sud-ovest della Repubblica Dominicana, dove è conosciuto con il nome di Hoya de Enriquillo. La vallata un tempo era un braccio di mare ritiratosi per effetto del sollevamento del suolo nell'era dell'Oligocene, circa 33 milioni di anni fa.

LAGUNA DI HACHIRO-GATA, Giappone - Questo lago situato nella prefettura di Akita, nel Giappone settentrionale, è anche chiamato Hachirōgata Regulating Pond: si trova a 4 metri sotto il livello del mare, e costituisce il punto naturale più basso del Giappone.

LAGO EYRE, Australia - Il lago Eyre è un bacino salato situato nell'Australia Meridionale, circa 700 chilometri a nord di Adelaide. Nel periodo piovoso dell'anno si riempie di acqua, fino ad occupare una superficie di oltre 9000 chilometri quadrati e diventando il lago più esteso di Australia. In ogni caso, con i suoi circa 15 metri sotto il livello del mare, è il punto più basso del continente australiano.

PAESI BASSI - I Paesi Bassi già dal loro nome fanno riferimento alla ridotta elevazione sul livello del mare: solo il 50% circa del territorio si trova un metro sopra il livello del mare, mentre quasi il 26% si trova al disotto di esso. Queste aree, chiamate polder, sono il risultato di una bonifica iniziata nel XVI secolo: parti di terreno costiero venivano isolati dal mare per messo di una diga e poi suddivisi per mezzo di argini e sbarramenti in bacini più piccoli dai quali si eliminava l'acqua con un sistema di chiuse. Per renderli fertili si eliminava il sale di cui era impregnato il terreno con coltivazioni di cavolo cappuccio, famoso appunto per la sua capacità di assorbire il sale.

JOLANDA DI SAVOIA, Ferrara, Italia - Anche in Italia abbiamo alcuni punti situati sotto il livello del mare. Tra questi, il punto altimetricamente più basso d'Italia, si chiama Corte delle Magoghe, è situato in frazione Contane di Jolanda di Savoia (provincia di Ferrara) a 3 metri e 44 centimetri sotto il livello del mare.