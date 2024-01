L'Australia consiglia: ecco i luoghi imperdibili

Ecco di seguito alcuni posti che, oltre ad aver ottenuto successo sui social media, sono stati anche apprezzati da personalità australiane celebri anche nei social media. ‘L’Australia consiglia’ è infatti il media che presenta tutti i luoghi che i visitatori internazionali sono desiderosi di esplorare per conoscere la cultura dei nativi a Uluru e vivere esperienze accessibili nelle Blue Mountains.



Il Rosso monolite

Merita un cenno a parte, in questa lista, Uluru, Northern Territory, giustamente descritta come una grande meraviglia del mondo: è quel celebre monolite di un magico color rossastro che svetta sul paesaggio circostante completamente piano per decine di chilometri che ha circa 550 milioni di anni. Per gli aborigeni locali, il Parco Nazionale Ulu r u-Kata Tju t a Anang u, dichiarato Patrimonio dell'Umanità, ha un significato culturale speciale, dove la terra e i ricordi coesistono come una cosa sola.





La Barriera Corallina

Nell’elenco c’è anche Southern Great Barrier Reef nella regione settentrionale del Queensland: dichiarata Patrimonio dell'Umanità, è il più grande sistema di barriera corallina del mondo, ricca di biodiversità, che si estende dalla punta di Cape York, nel nord del Queensland, fino a Bundaberg, dove è conosciuta come Grande Barriera Corallina meridionale e sede di isole idilliache e paradisiache, tra cui Great Keppel, Heron, Pumpkin, Wilson, Lady Elliot e Lady Musgrave. Una delle destinazioni più mozzafiato del Queensland e, in effetti, di tutta l'Australia, la Grande Barriera Corallina premia tutti coloro che si prendono il tempo per visitarla: sarai ricompensato con un'esperienza nutriente per l'anima, creando ricordi che rimarranno con te per molto tempo te ne sei andato.





L’Isola dei Canguri

Ed ecco Kangaroo Island, nel South Australia, un’isola non lontana da Adelaide, con la sua costa aspra e frastagliata, acque eccezionalmente limpide, meraviglie naturali e una fauna selvatica in cui Kangaroo Island è conosciuta come il parco giochi della natura, ricca di una fauna selvatica unica, tra cui ovviamente canguri, leoni marini, foche. Ma da non perdere anche cibi e vini appetitosi, paesaggi mozzafiato e uno stile di vita rilassato.