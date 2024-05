Guadalupa tra spiagge favolose e festa continua

È pianeggiante invece l’altra isola detta Grande-Terre, caratterizzata da grandi coltivazioni di canna da zucchero. È ricca di spiagge sabbiose, confortevoli e soprattutto bagnate da un mare di cristallo turchese. Il fascino di Guadalupa è sottile ed intrigante, con innumerevoli attrattive. Eccone alcune…

Non ci si annoia in Guadalupa. Immergersi nelle acque turchesi di Les Saintes per esplorare i fondali marin i con maschera e boccaglio, partendo dalla splendida spiaggia del Pain de Sucre; immergersi nei profumi del Jardin de la Rencontre, spazio ecologico di 15.000 mq, votato alle piante medicinali e alla fabbricazione di preziosi oli essenziali; trascorrere una giornata da sogno alla riserva naturale della Petite Terre, scrigno di sabbia dorata e laguna blu, un acquario a grandezza naturale: a bordo di imbarcazioni tradizionali, con pausa barbecue a base di pesce e Ti Punch; creare degli incredibili e unici bijoux con le pietre semi-preziose della Riserva Geologica di La Desirade.

Cultura

A Basse-Terre, il Parco Zoologico della Guadalupa permette di scoprire 85 specie animali fra cui l’iguana dei Caraibi e il Ti racoon (l’orsetto lavatore). Il tutto immersi fra oltre mille specie vegetali. Visitare il Museo Schoelcher a Pointe-à-Pitre, il più antico museo della Guadalupa e il primo museo della Francia d’Oltremare, inaugurato nel 1887, ospita arte, storia, mostre temporanee, conferenze, eventi. Da non perdere il Memorial ACTe, a Grande-Terre, centro culturale e museale sulla storia della schiavitù che si è aggiudicato il Premio Museo 2017 dal Consiglio d’Europa.





I sapori

Scoprire tre autentiche distillerie artigianali a Marie-Galante per degustare i migliori rum del mondo. Bianco, ambrato, invecchiato. Liscio o in versione punch. Gustare i sapori straordinari della cucina locale, in ristoranti rinomati (come il famoso ristorante La Table d’Amelie a Saint François, con vista spettacolare sul mare: specialità di pesce e dessert al rhum) o in semplici e popolari locali sulla spiaggia.



Per maggiori informazioni: www.france.fr