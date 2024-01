Paradisi tropicali, fuga al caldo in Giamaica

Perché andare Giamaica Perché Giamaica significa non solo vivere vacanze caraibiche da cartolina, ma tuffarsi anche in un rutilante mondo di avventure adrenaliniche, andare sulle tracce di Bob Marley e farsi avvolgere dal coinvolgente e vitalissimo ritmo del Reggae (immancabile colonna sonora del viaggio), scoprire incredibili meraviglie naturali, vivere atmosfere coloniali d’antan, gustare Rum strepitosi, l’aromaticissimo e insuperabile Blue Mountain coffee (di cui si visitano rispettivamente distillerie e piantagioni) e golosissimi cibi insaporiti da mille spezie …Molte le motivazioni per cui scegliere per le proprie vacanze questa stupenda e lussureggiante isola caraibica dal caldo mare turchese e dalle lunghissime spiagge di sabbia bianca, fra cui ciascuno può scegliere quella che più si addice ai propri gusti. Oppure - ed è il nostro consiglio - mixare esperienze e luoghi, magari facendo tappa i 3 o 4 località da cui muoversi per trascorrere giornate indimenticabili, easy e informali, in questo stupendo Eden delle Grandi Antille.





Quando e come andare Il periodo migliore per andare in Giamaica è da novembre a maggio. Quindi è la destinazione ideale per una fuga al caldo nei nostri mesi invernali. Anche negli altri mesi il clima, tropicale e con una media annua sui 30°, è caldo ma piovoso con intensi ma veloci rovesci e, soprattutto tra agosto e ottobre, possibilità anche di uragani. Dall’Italia si arriva comodamente in Giamaica con voli diretti settimanali da Milano Malpensa a Montego Bay (con veloce scalo tecnico all’andata in Repubblica Dominicana) della compagnia italiana Neos Air.



14 luoghi ed esperienze da non perdere Quando si arriva in Giamaica non si vorrebbe più ripartire, tante e piacevolissime sono le cose da fare e da vedere. Ideale, per godersele in grande relax, sarebbe trascorrervi una quindicina di giorni, ma anche una settimana nella zona nord del paese è sufficiente per far un primo tuffo nelle atmosfere uniche di questo luogo magico, fare un pieno di vitalità e segnare nella propria wishlist di ritornarci! Ecco 13 luoghi ed esperienze da non perdere.



Ocho Rios, a tutta adrenalina nell’Eden Prima tappa, Ocho Rios, cornice di tantissime pellicole hollywoodiane, fra i centri turistici in più rapida crescita della Giamaica. Con i suoi scorci da cartolina, è un vero, lussureggiante Eden, con monti ricoperti da fittissime foreste che precipitano a picco nel mare, di un incredibile turchese. Un luogo fantastico per chi ama l’avventura, gli sport e le attività adrenaliniche, con il valore in più di poterli praticare in una cornice di natura primordiale. Stupefacenti sono le Dunn’s River Falls, con i loro 183 metri le principali cascate della Giamaica, che sfociano direttamente in mare e sono la principale attrattiva del Dunn’s River and Park. Uniche nel loto genere al mondo, le si può scalare in costume e scarpette antiscivolo (anche accompagnati da guide) da un stupenda spiaggia, fermandosi a fare il bagno nelle piccole piscine naturali che si sono formate alla base degli scrosci d’acqua nel corso dei millenni, oppure le si può ammirare seguendo un percorso attrezzato. Nel parco (attrezzato e con molte attività), chi è alla ricerca di emozioni forti si può lanciare dalla zipline, un percorso a più funi che attraversa la foresta tropicale e sovrasta le cascate. Prima di lasciarlo, è d’obbligo una sosta al vivacissimo Mercato artigianale che si trova vicino all’ingresso, dove si trovano – dai berretti e vestiti lavorati a maglia e all’uncinetto agli oggetti scolpiti nel legno – le più tipiche produzioni locali.



Blue Hole Falls, un tuffo nel cerchio blu Poco lontano da Ocho Rios, le Blue Hole Falls regalano un’altra avventura adrenalinica, amatissima sia dalla gente del posto che dai turistica perché molto autentica e free. Blue Hole è giustamente chiamato questo posto, per l'acqua turchese incredibilmente brillante delle profonde pozze create dal fiume White, che scende con impetuose cascate dalle colline di St. Mary. Accompagnati da ragazzi del posto ci si inoltra nella foresta, fino a raggiungere cascate su cui ci si può arrampicare, piscine naturali dove tuffarsi dall’alto di vari metri, oppure da attraversare attaccati ad una corda, da cui lanciarsi poi nell’acqua. Esperienze per i più coraggiosi, con grande dimestichezza con l’acqua.



Green Grotto Caves, un mondo sotterraneo Si vestono invece i panni di Indiana Jones inoltrandosi nei meandri delle Green Grotto Caves a Discovery Bay, un fantastico mondo sotterraneo immerso nella giungla, a cui si accede attraverso percorsi guidati e ben segnalati. Una suggestiva e atletica passeggiata nella viscere della terra che vale proprio la pena di provare, fra cunicoli, gallerie, grandi sale con stalattiti e stalagmiti e perfino un lago sotterraneo (che ha fatto da quinta a una famosa scena di Live and Let Die, l'ottavo film della serie di James Bond). In questa che è una delle principali attrazioni naturalistiche giamaicane, trovarono anticamente rifugio i primi abitanti dell’isola, gli indiani Arawak (Tainos) e poi quando nel XVII sec. gli inglesi invasero l'isola gli spagnoli che venivano cacciati dal paese, e infine tra le due guerre mondiali i contrabbandieri che trasportavano armi verso Cuba.



Sulle tracce di Bob Marley La musica raggae scandisce il tempo e accompagna la vita dei giamaicani e risuona in ogni luogo. Non c’è viaggio in Giamaica che non comprenda un tour (più o meno approfondito, a secondo degli interessi e delle passioni musicali di ciascuno) sulle tracce del mitico Bob Marley, il più famoso musicista giamaicano della storia, in tutto il mondo sinonimo di pace, libertà e cultura rastafariana. Ci si dirige verso sud, e da Nine Mile (villaggio dell’entroterra dove si trova la casa in cui nacque e dove il suo corpo oggi riposa) si raggiunge Kingston, la capitale, dove visse con la moglie Rita al 56 di Hope Road, oggi trasformata in un museo e meta frequentatissima di suoi estimatori e degli appassionati di reggae da tutto il mondo. Nelle stanze dove visse (ch sono rimaste come erano) sono raccolti un’infinità di ricordi e testimonianze della sua vita e della sua musica, dai ritagli di giornale dei suoi tour alla camicia preferita, dall’iconica chitarra a forma di stella a centinaia di foto che ne raccontano la vita privata e pubblica, dalla bandiera rastafariana agli importantissimi premi vinti.



Reggae e murales a Kingston Lo spirito di Bob Marley, l’idolo che cambiò le sorti dell’isola, si respira in ogni luogo di Kingston, dove si tira l’alba in club e locali al ritmo di reggae. Iconico è il Dub Club, dove si ritrovano musicisti affermati ed emergenti e amanti della musica. Ma la capitale merita una sosta anche per gli straordinari murales di Water Lane e delle strade adiacenti. Nato nel 2018, questo distretto artistico in continua espansione vanta ora dozzine di scenografici murales che ricoprono intere facciate e muri, narrando vita, storia, cultura giamaicani. Su ciascuno un QR Code, che racconta l’opera e l’artista che l’ha creata. Per fare un tuffo in questo coloratissimo ed autentico mondo artistico, vale la pena di partecipare a un tour guidato di Kingston Creative (che segue il progetto Paint the City), che organizza anche piacevoli tour gastronomici in Downtown alla scoperta dei più autentici e tradizionali cibi e prodotti locali, che si gustano in locali popolari.



Montego Bay Tornati sulla costa settentrionale, un’altra gettonatissima zona di mare è quella di Montego Bay e dei suoi dintorni, nota per le lunghe spiagge (le più popolari sono Doctor's Cave Beach e Walter Fletcher Beach, che ospita un parco divertimenti), i resort balneari, il Parco marino dove si fa snorkeling nei pressi della barriera corallina, i campi da golf. Poco distante dalla città si fa un tuffo nel mondo coloniale visitando due dimore, la Greenwood Great House (che risale ad oltre 200 anni fa ed è uno degli edifici storici meglio conservati della Giamaica) e la Rose Hall Great House, grande e un po’ inquietante villa dalle atmosfere gotiche edificata nel nel1770 nel cuore di una piantagione. La leggenda vuole che la crudele proprietaria Annie Palmer (chiamata la Strega Bianca di Rose Hall) possedesse i poteri della magia nera e che il suo fantasma si aggiri ancor oggi nei saloni arredati con mobili d'epoca. Chi vuol provare il brivido del mistero, può partecipare alle visite notturne a lume di candela. Ma questa non è l’unica l’emozionate esperienza che si può fare nei dintorni di Montego Bay.



La Laguna Luminosa La più insolita ed emozionate esperienza che si può fare è sicuramente nuotare di notte nelle calde e basse acque della Laguna Luminosa di Falmouth, che brillano quando vengono mosse, circondando il corpo di una sorta di aureola luminosa. Il fenomeno è dovuto alla presenza dei dinoflagellati, microorganismi che, quando sono disturbati, producono un fievole bagliore. La Laguna Luminosa - che attira visitatori e scienziati da tutto il mondo - è considerata la più grande e brillante delle quattro del genere al mondo.





Rafting su zattere sul fiume Martha Brae Niente di adrenalinico, ma relax totale è quello che regala il rafting su zattere di bambù condotte da abili guide locali lungo le quiete acque del fiume Martha Brae, che serpeggiano nel verde della giungla. Il percorso, di 5 km, permette di godere di incantevoli scorci paesaggistici, avvistare animali selvatici nel loro habitat, acquistare semplici oggetti artigianali esposti su rustiche bancarelle lungo le rive. Le escursioni partono dal Martha Brae Rafting Village, attrezzato con aree picnic, piscine, negozietti di souvenir e un piccolo giardino botanico di piante medicinali.



I segreti del Rum in distilleria Non si può lasciare la Giamaica senza aver visitato una delle sue mitiche distillerie di Rum. Iconica è Hampden Rum Estate, una delle più antiche piantagioni di canna zucchero dell’isola, rinomata per i suoi Rum dal grande carattere e dal sapore intenso, apprezzati in tutto il mondo. Qui vengono organizzati RumTour, con visita in distilleria (dove vengono svelati i molteplici passaggi che portano alla sua creazione), degustazione guidate di varie tipologie di Rum e volendo, pranzo finale.



Negril, spiagge fra le più belle del mondo Sulla punta occidentale dell’isola, Negril è tutto quanto (e di più) ci si aspetta da una vacanza ai Caraibi. Qui i trovano le spiagge più belle della Giamaica, fra cui la mitica Seven Mile Beach, considerata fra le Top al mondo. Le giornate trascorrono fra sole e mare con l’immancabile sottofondo musicale e strepitosi cocktail da sorseggiare, snorkeling sulla barriera corallina o gite in barca con il fondale di vetro per ammirare pesci tropicali e la colorata vita sottomarina. Il posto più in dove ammirare il tramonto è l’iconico Rick's Café arroccato su una scogliera, dove ci si gode il calar del sole al ritmo di regge suonato dal vivo, sorseggiando cocktail a base di Ruhm o una ghiacciata Red Stripes, birra giamaicana per antonomasia, mentre i più temerari gareggiano in spericolati tuffi nel mare, dall’alto dei 10 metri della scogliera. Dato che è uno dei locali più cool della Giamaica, è meglio prenotare.



Il Rastasafari Vicino a Negril si può fare un interessantissimo e divertente Rastasafari, che non solo conduce alla scoperta della cultura rasta (che si è diffusa nel mondo in particolare negli Anni Ottanta del secolo scorso grazie a Bob Marley e alla musica reggae, che ne veicola i contenuti) ma anche del mondo rurale giamaicano. Alla guida di ATV, si attraversano colline coltivate in piccoli appezzamenti (ci sono anche piantagioni di marijurana) e punteggiate di fattorie e ci si ferma a mangiare cibi vegetariani in una comunità rasta, dove si impara a riconoscere erbe e piante, di cui vengono svelate le proprietà curative e alimentari.

